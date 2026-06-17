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El Ejército de EEUU dice que un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental dejó un muerto

17 de junio, 2026 | 04.59

El Ejército de Estados Unidos dijo el martes que ‌había atacado una ‌embarcación en el Pacífico oriental, lo que provocó la muerte de una persona y dejó dos supervivientes.

El episodio marcó el más reciente de una serie de ataques que grupos de derechos humanos ​califican de ⁠ejecuciones extrajudiciales y que Washington presenta ‌como operaciones contra "narcoterroristas".

Estos son algunos ⁠detalles:

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• El Comando Sur ⁠de Estados Unidos dijo en la red social X que un hombre murió en ⁠el ataque, mientras que otros dos ​sobrevivieron.

• El Servicio de ‌Guardacostas de Estados Unidos ‌fue notificado para realizar operaciones de ⁠búsqueda y rescate, dijo el Comando Sur.

• Rara vez ha habido supervivientes de los ataques estadounidenses.

• El Gobierno ​del presidente ‌Donald Trump ha estado atacando embarcaciones a las que acusa de transportar narcóticos.

• Expertos y defensores de los derechos humanos, tanto en ⁠Estados Unidos como en el resto del mundo, han cuestionado la legalidad de los ataques.

• Los ataques del Ejército estadounidense contra este tipo de embarcaciones han causado la muerte de más de 200 personas ‌desde septiembre.

• El Comando Sur dijo que la embarcación atacada el martes era operada por "Organizaciones Terroristas Designadas" y que "transitaba por rutas conocidas del narcotráfico".

• No identificó a ‌las organizaciones ni a las personas, ni proporcionó detalles sobre sus afirmaciones.

• Human Rights Watch ‌y Amnistía ⁠Internacional consideran que este tipo de ataques son ejecuciones extrajudiciales ​ilegales.

Con información de Reuters

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