El Ejército de EEUU dice que un ataque contra una embarcación en el Pacífico oriental dejó un muerto

FOTO DE ARCHIVO: Hombre sostiene la bandera estadounidense en Nueva York, EEUU

El Ejército de Estados Unidos dijo el martes que ‌había atacado una ‌embarcación en el Pacífico oriental, lo que provocó la muerte de una persona y dejó dos supervivientes.

El episodio marcó el más reciente de una serie de ataques que grupos de derechos humanos ​califican de ⁠ejecuciones extrajudiciales y que Washington presenta ‌como operaciones contra "narcoterroristas".

Estos son algunos ⁠detalles:

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• El Comando Sur ⁠de Estados Unidos dijo en la red social X que un hombre murió en ⁠el ataque, mientras que otros dos ​sobrevivieron.

• El Servicio de ‌Guardacostas de Estados Unidos ‌fue notificado para realizar operaciones de ⁠búsqueda y rescate, dijo el Comando Sur.

• Rara vez ha habido supervivientes de los ataques estadounidenses.

• El Gobierno ​del presidente ‌Donald Trump ha estado atacando embarcaciones a las que acusa de transportar narcóticos.

• Expertos y defensores de los derechos humanos, tanto en ⁠Estados Unidos como en el resto del mundo, han cuestionado la legalidad de los ataques.

• Los ataques del Ejército estadounidense contra este tipo de embarcaciones han causado la muerte de más de 200 personas ‌desde septiembre.

• El Comando Sur dijo que la embarcación atacada el martes era operada por "Organizaciones Terroristas Designadas" y que "transitaba por rutas conocidas del narcotráfico".

• No identificó a ‌las organizaciones ni a las personas, ni proporcionó detalles sobre sus afirmaciones.

• Human Rights Watch ‌y Amnistía ⁠Internacional consideran que este tipo de ataques son ejecuciones extrajudiciales ​ilegales.

Con información de Reuters