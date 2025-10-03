De cara a las elecciones de octubre, Quintela pidió respaldar la producción nacional frente al modelo libertario

En el marco de los festejos por el 271° aniversario de Chepes, el gobernador Ricardo Quintela encabezó una agenda de actividades en la localidad, que incluyó la inauguración del Centro Integral de Prevención y Acompañamiento de Consumo Problemático, la entrega de móviles policiales y bicicletas destinadas a promover el turismo.

Durante su discurso, el mandatario riojano destacó la importancia de sostener políticas que fortalezcan la industria nacional, las pymes y la producción local, como parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Es una satisfacción enorme venir a celebrar un nuevo aniversario inaugurando algunas cosas, aportando al crecimiento y generando condiciones para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, expresó Quintela.

El gobernador enmarcó sus declaraciones en el contexto de la campaña nacional y las elecciones del 26 de octubre, donde se discuten distintos proyectos de país. “Nosotros planteamos un esquema totalmente distinto, antagónico, contrapuesto a lo que está planteando el actual presidente”, afirmó en alusión a Javier Milei.

En ese sentido, sostuvo que es necesario modificar las políticas nacionales para garantizar más derechos a jubilados, personas con discapacidad y estudiantes: “Queremos que los jóvenes tengan el presupuesto adecuado para capacitarse y servir a la comunidad. Eso se logra con la apertura de fábricas, con comercios activos, con el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y con la generación de empleo”.

Quintela advirtió sobre los riesgos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por Nación, al señalar que permite que los beneficios económicos queden concentrados en pocas manos. “Tenemos que cuidar nuestra industria nacional, nuestras empresas, nuestros comerciantes y productores, y tener la capacidad de explotar nuestras riquezas, pero que los beneficios queden en los argentinos y no en cuatro vivos”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador invitó a la ciudadanía a reflexionar de cara a los comicios. “Es muy importante tomarnos este tiempo para pensar y tomar una decisión en forma colectiva como sociedad, y después hacernos cargo de las decisiones. Tenemos que utilizar ese derecho que tenemos como ciudadanos y emitir el sufragio con responsabilidad”, concluyó.

Las inauguraciones de Quintela en Chepes

Chepes celebró su aniversario 271° con la presencia del gobernador riojano, Ricardo Quintela, que además inauguró una obra trascendental para un modelo energético más sustentable, ya que se instaló el primer parque solar fotovoltaico en la localidad. La una obra abastecerá entre un 15 y un 20% del consumo municipal de alumbrado público, y generará un ahorro significativo en la factura eléctrica y en el uso de energías convencionales.

Durante el acto, el mandatario riojano expresó: “Quiero saludar a todo el pueblo de Chepes y hacer extensivo el saludo a todo el departamento Rosario Vera Peñaloza, y felicitar a todos los que trabajaron en esta obra. Este es el octavo municipio donde estamos inaugurando un parque de este tipo, que permite una reducción de costos de la energía del alumbrado público. Este es un presente importante, y más que presente es un futuro, porque la idea es que aprovechemos la energía gratis del sol, para que nutra de energía a cada una de las familias".

"Lo importante es que este es el comienzo, la iniciación y se quiere llegar a que cada departamento tenga un Parque Solar, que permite reducir el consumo, demostrando que se puede generar energía. Y este es un claro ejemplo de que el Estado tiene que intervenir y generar beneficios para la gente", concluyó el gobernador.