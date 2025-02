Gildo insfrán inauguró obras en Formosa y dio inicio a la campaña electoral 2025: "Vamos a seguir luchando"

En el marco de la inauguración de una importante obra vial en la localidad de El Colorado, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, aprovechó la ocasión para dar inicio a la campaña electoral, con miras a las elecciones legislativas de 2025. "Desde aqui vamos a seguir luchando, por el bienestar de los formoseños y para que Argentina siga siendo libre e independiente de cualquier dominación extranjera", sostuvo el mandatario durante su discurso.

El mandatario encabezó la inauguración de la obra de bacheo y reconstrucción de calzada de la Ruta Provincial N°3, tramo intersección con la Ruta Provincial N° 1. La misma tiene una extensión total de 2.345 metros con un ancho de calzada de 7 metros y beneficiará a todos los coloradenses asi como a los turistas que visitan la provincia.

En relación a los vínculos entre el presidente Milei y Donald Trump, el mandatario formoseño expresó: "Hoy no sé hasta cuando vamos a ser Argentina.Estamos más cerca de ser el Estado 51, de Estados Unidos, que Canadá ser el Estado 51 de ese país". Sin embargo, Insfrán sostuvo: "En Formosa no se rinde nadie. Este Gobernador no se esconde de nadie".

Al finalizar el acto, el Gobernador se refirió a la inicitiva del Gobierno provincial de aavanzar con la obra publica en la provincia, pese al recorte presupuestario de Nación. "Obras como estas reflejan nuestro firme compromiso por continuar desarrollando a Formosa de manera integral y con equidad territorial. Esto contrasta con la política nacional de brutal ajuste contra el pueblo argentino y entrega de nuestra soberanía. Somos una provincia joven y chica, sin embargo desde aquí vamos a seguir luchando para que Argentina siga siendo libre e independiente de toda dominación extranjera", advirtió Insfrán en sus redes sociales.

Obras clave en la provincia

Días atrás, el presidente del directorio de Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), el ingeniero Fernando De Vido, informó que la obra de construcción del Puerto Nuevo ingresó en su etapa final de ejecución. Además, indicó que comenzaron los trabajos del nuevo acceso al puerto.

El puerto, construido en la década de 1980, operó como zona aduanera hasta que sufrió daños por una inundación. Tras las reparaciones, el puerto será una pieza central para el ingreso del mineral de hierro y para la salida del arrabio verde producido por la planta Fermosa Biosiderúrgica. Además, permitirá la llegada de insumos desde Brasil y la exportación a través del río Paraguay.

"Estamos en la etapa final de la preparación del Puerto Nuevo para que ingresen operaciones. Son dos procesos importantes que permitirá este eslabón dentro de la cadena productiva e industrial de Formosa. Por un lado, y primeramente, la importación de hierro para la producción del mineral a través de la empresa biosiderúrgica, para luego ser una alternativa de exportación. Son grandes volúmenes mensuales que se moverán por medio del puerto", indicó el presidente de REFSA y administrador del Puerto.