El Gobierno de Formosa entregará más de 200 mil juguetes a niños y niñas por el Día de las Infancias

Este domingo 10 de agosto, el Gobierno de la provincia de Formosa realizará la tradicional entrega de juguetes con motivo del Día de las Infancias, alcanzando a más de 200 mil niñas y niños de todo el territorio provincial. La distribución, que comenzará a partir de las 9 de la mañana de manera simultánea, está dirigida a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y de distintas modalidades del sistema educativo, incluyendo también a los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y escuelas hospitalarias.

El subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, explicó que esta iniciativa se lleva adelante con recursos propios de la provincia. “Como ya nos tiene acostumbrados nuestro gobernador, Gildo Insfrán, se entregarán más de 200 mil juguetes en simultáneo en toda la provincia. Es un esfuerzo que se realiza con fondos provinciales, gracias a una economía ordenada”, expresó.

Los juguetes fueron previamente distribuidos a las 18 delegaciones zonales, tanto del interior como de la capital, desde donde se derivarán a cada escuela. La medida incluye a instituciones públicas, privadas y de gestión privada, asegurando la equidad en el acceso. “No hay diferencia: todos los niños reciben su regalo”, remarcó Ramírez Méndez.

El funcionario destacó la importancia de esta acción en un contexto económico difícil a nivel nacional. “Muchos padres no pueden comprar un juguete. Este gesto del Modelo Formoseño marca una gran diferencia”, dijo, y añadió que “muchas provincias envidian esta política”.

Finalmente, agradeció el compromiso de los docentes que, desde temprano, recibirán a los niños con chocolate caliente y pan de leche o facturas, contribuyendo a una jornada de celebración y alegría.

El compromiso formoseño con la educación

El pasado lunes, el Ministerio de Cultura y Educación de Formosa llevó adelante un nuevo taller de alfabetización en la EPEP N° 124 de la ciudad capital, como parte del calendario académico 2025. La actividad fue encabezada por el ministro Julio Aráoz, quien destacó la importancia de estos espacios para fortalecer las estrategias pedagógicas en todo el sistema educativo provincial.

Aráoz explicó que esta propuesta se desarrolla en simultáneo en todo el territorio provincial, con una amplia participación de docentes. “El sábado pasado ya tuvimos a más de 1.100 docentes trabajando en este ámbito, donde se van puliendo estrategias para mejorar nuestros desempeños”, indicó en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

El funcionario detalló que las escuelas seleccionadas son aquellas en las que se detectaron necesidades específicas de mejora, y que estos encuentros permiten intercambiar experiencias y brindar herramientas técnicas para alcanzar los objetivos planificados. “Hay que hacer relevamientos, medir resultados y, si es necesario, volver a trabajar. Así se construyen las capacidades que nuestros alumnos luego demuestran en las pruebas”, sostuvo.

En esa línea, recordó que el gobernador Gildo Insfrán planteó como desafío consolidar un sistema educativo de calidad, lo que requiere evaluaciones constantes y medición de indicadores. Para ello, destacó el funcionamiento de una plataforma informática diseñada junto al Polo Científico, Tecnológico e Innovación y la Jefatura de Gabinete, que permite realizar un seguimiento preciso del desempeño escolar.