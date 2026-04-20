Crisis fiscal: desde Formosa alertaron por la caída de ingresos, la recesión y el costo de la energía

En el marco de una crisis económica por las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, el titular de la cartera económica de Formosa, Jorge Ibáñez, brindó un análisis sobre la crisis del estado de las finanzas provinciales. A pesar de proyectar ingresos en abril por compromisos impositivos, Ibáñez insistió en que se transita “una situación muy difícil para todas las provincias y por ende para todos los Municipios”.

Según indicó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el inicio del año comenzó con saldo negativo debido a la disminución constante de los ingresos. Al respecto, el funcionario fue tajante: “La recaudación se desplomó como un piano, lo saben todos. Febrero fue peor que enero, marzo fue peor que febrero”.

Un punto central de su discurso fue el costo del servicio eléctrico, al que tildó de “sumamente excesivas”. Recordó que Formosa, junto a Chaco, Corrientes y Misiones, persiste en el pedido de un cuadro tarifario especial para la temporada estival, aunque admitió “hasta ahora no hubo mucho éxito”.

El conflicto energético y la deuda externa

En el ámbito macroeconómico, el ministro cuestionó el rumbo fijado por la administración central y el posible financiamiento adicional del FMI. “Si la economía estuviera tan bien como dice el ministro Luis Caputo, no veo para qué va a buscar mil millones de dólares nuevamente”, sentenció.

Además, alertó sobre la dinámica del endeudamiento y remarcó que “la deuda crece día a día, toman deuda para pagar deuda y la economía no crece”. El diagnóstico para el territorio nacional y provincial es de una parálisis productiva persistente.

Realidad local y prioridades de gestión

“Lo vemos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, también en Formosa. La economía está mal, la recesión avanza y la inflación también”, describió Ibáñez, y señaló también deficiencias en la cobertura de PAMI y en los fondos previsionales.

Bajo la conducción del gobernador Gildo Insfrán, la provincia definió un esquema de gastos centrado en necesidades básicas. El ministro explicó que el foco está en “medicamentos, alimentos, salarios y programas sociales", y en este marco, detalló: “Estamos sosteniendo la masa salarial a rajatabla y también los programas sociales”.

Como contrapartida, la obra pública sufrió una desaceleración y aseveró que “lo que se iba a hacer en seis meses se hará en un año”. Por último, resaltó que los pasivos formoseños conservan el 82% móvil mediante la Caja de Previsión Social, marcando una distancia con el sistema vigente en la Nación.