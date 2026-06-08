El cantante francés Patrick Bruel queda bajo custodia policial

Patrick Bruel en la Place des Vosges de París

El cantante y actor francés Patrick ‌Bruel fue ‌puesto bajo custodia policial en el marco de una investigación sobre denuncias de agresión sexual, según informó el ​lunes ⁠la fiscalía de Nanterre.

Bruel, ‌uno de los ⁠artistas discográficos ⁠más vendidos de Francia, ha negado públicamente haber cometido ⁠ningún delito. Se ​enfrenta a acusaciones ‌de varias mujeres ‌por violación, intento de ⁠violación, agresión sexual y acoso, que abarcan desde 1997 ​hasta ‌2012 en Francia y Bélgica, según la fiscalía.

"Patrick Bruel está siendo interrogado en ⁠relación con todos estos incidentes, que afectan en este momento a 13 víctimas", declaró la fiscalía.

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Las autoridades pueden mantener a Bruel ‌bajo custodia durante 24 horas, renovables una vez.

"Nunca he forzado a una mujer. Nunca he ‌drogado, manipulado ni buscado a nadie para someterla", escribió ‌Bruel ⁠en una publicación en redes sociales ​el mes pasado.

Con información de Reuters