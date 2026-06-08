El cantante francés Patrick Bruel queda bajo custodia policial

El cantante y actor francés Patrick Bruel fue puesto bajo custodia policial en el marco de una investigación sobre denuncias de agresión sexual, según informó el lunes la fiscalía de Nanterre.
Bruel, uno de los artistas discográficos más vendidos de Francia, ha negado públicamente haber cometido ningún delito. Se enfrenta a acusaciones de varias mujeres por violación, intento de violación, agresión sexual y acoso, que abarcan desde 1997 hasta 2012 en Francia y Bélgica, según la fiscalía.
"Patrick Bruel está siendo interrogado en relación con todos estos incidentes, que afectan en este momento a 13 víctimas", declaró la fiscalía.
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Las autoridades pueden mantener a Bruel bajo custodia durante 24 horas, renovables una vez.
"Nunca he forzado a una mujer. Nunca he drogado, manipulado ni buscado a nadie para someterla", escribió Bruel en una publicación en redes sociales el mes pasado.
Con información de Reuters