El BCE mantendrá los tipos sin cambios, pero sin descartar subidas

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, camina para dirigirse a los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE, en la sede del BCE en Fráncfort, Alemania

Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés sin cambios este jueves, al igual que la mayoría de instituciones monetarias esta ‌semana, pero es probable que también ‌dé a entender que podría ser necesaria una subida de tipos, quizá ya en junio, para combatir el repunte de los precios al consumo impulsado por los costes energéticos.

La inflación se ha disparado muy por encima del objetivo del 2% del BCE desde el inicio de la guerra en Irán y los dirigentes monetarios observan con nerviosismo si este aumento se consolida en la economía, creando efectos de segunda ronda sobre los precios que hagan que la ​rápida inflación se autoalimente.

Sin embargo, ⁠estos efectos indirectos aún no se han hecho visibles, y el sector de los servicios, ‌un motor clave de los precios en el pasado, se está enfriando ⁠más de lo que algunos habían pronosticado, lo que ⁠alivia la presión sobre el BCE para que actúe y da a los dirigentes más tiempo para analizar datos que aún no han captado plenamente el impacto de la guerra.

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Aun así, ⁠es probable que cualquier retraso en la subida de tipos sea de corta duración ​y los inversores esperan una subida en junio, seguida de otras ‌dos subidas de tipos este año, ya ‌que la paz en Irán parece cada vez más lejana y los precios del ⁠petróleo se sitúan por encima de los 110 dólares el barril, acercándose a los niveles previstos en el escenario "adverso" del BCE.

EL BCE DEBE ENVIAR UNA SEÑAL

"En esencia, el BCE quiere enviar una señal a los responsables de fijar precios y salarios de que está alerta y ​no permitirá que ‌la inflación se arraigue", dijo Jens Eisenschmidt, economista de Morgan Stanley.

"Estas subidas de tipos no cambiarían de forma fundamental el entorno de tipos de interés", añadió Eisenschmidt. "Básicamente, pasarían el tipo de depósito de un nivel en general neutral al rango superior de la zona neutral".

Sin embargo, el rápido enfriamiento del crecimiento económico plantea un ⁠dilema.

El BCE necesita combatir la inflación, pero cualquier endurecimiento de la política monetaria corre el riesgo de lastrar un crecimiento ya frágil, lo que aumenta el riesgo de empujar a la zona euro a una recesión.

De hecho, una serie de encuestas realizadas esta semana mostraron que la confianza empresarial está cayendo más rápido de lo previsto, el sector de los servicios se está deteriorando, los beneficios empresariales están cayendo, las exportaciones siguen sufriendo las consecuencias de los aranceles y los bancos planean ‌restringir el acceso de las empresas al crédito.

Pero estas mismas encuestas mostraron que tanto los consumidores como las empresas esperan que la inflación se acelere.

De hecho, se espera que los datos que se publicarán apenas unas horas antes del anuncio de política monetaria del BCE muestren que la inflación subió al 2,9% en abril en la zona del euro de 21 países, desde el 2,6% ‌de marzo, muy por encima del objetivo del 2% del banco.

"Hay muchas posibilidades de que se produzcan efectos de segunda ronda", dijo Luigi Speranza, economista jefe de BNP Paribas. "La probabilidad de que parte del aumento ‌de los precios de ⁠la energía y de los alimentos se propague y se traslade a la inflación subyacente de una forma más perceptible es realmente alta".

El Banco de ​Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Canadá mantuvieron los tipos de interés sin cambios esta semana, y se espera que el Banco de Inglaterra haga lo mismo el jueves.

Con información de Reuters