El Banco de Japón prevé que la inflación se sitúe en torno al 3% en un escenario de riesgo

FOTO DE ARCHIVO. La bandera nacional japonesa ondea en el edificio del Banco de Japón en Tokio, Japón

El Banco de Japón prevé que la inflación subyacente se ‌mantenga en torno ‌al 3%, muy por encima de su objetivo del 2%, durante dos años consecutivos, según un escenario de riesgo publicado el jueves que partía de la hipótesis de unos precios elevados del petróleo y ​un yen ⁠en depreciación.

Según el escenario base de ‌la junta publicado el martes, el ⁠Banco de Japón dijo ⁠que espera que el índice de precios al consumo (IPC) subyacente suba un 2,8% en el ⁠actual ejercicio fiscal, que finaliza en ​marzo de 2027, y ‌un 2,3% el año siguiente.

En ‌una medida poco habitual, el banco ⁠central publicó el jueves un escenario de riesgo basado en la hipótesis de que los precios del crudo se ​mantengan en ‌torno a los 105 dólares por barril hasta finales de año, el yen se deprecie un 10% con respecto a los niveles actuales ⁠y los precios de las acciones caigan un 20%.

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Según este escenario de riesgo, la inflación subyacente alcanzará el 3,1% en el ejercicio fiscal 2026 y el 3,0% en 2027, antes de ralentizarse hasta el 2,3% en 2028, ‌indicó el Banco de Japón en la versión completa de su informe trimestral de perspectivas.

"Cabe destacar especialmente que se prevé un aumento de alrededor del 3% durante dos años ‌consecutivos, en los ejercicios fiscales 2026 y 2027", señala el informe.

"Esta desviación al alza del ‌IPC podría ⁠convertirse en un factor que impulse al alza las expectativas de ​inflación a medio y largo plazo", añade.

Con información de Reuters