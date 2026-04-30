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El Banco de Japón prevé que la inflación se sitúe en torno al 3% en un escenario de riesgo

30 de abril, 2026 | 03.35

El Banco de Japón prevé que la inflación subyacente se ‌mantenga en torno ‌al 3%, muy por encima de su objetivo del 2%, durante dos años consecutivos, según un escenario de riesgo publicado el jueves que partía de la hipótesis de unos precios elevados del petróleo y ​un yen ⁠en depreciación.

Según el escenario base de ‌la junta publicado el martes, el ⁠Banco de Japón dijo ⁠que espera que el índice de precios al consumo (IPC) subyacente suba un 2,8% en el ⁠actual ejercicio fiscal, que finaliza en ​marzo de 2027, y ‌un 2,3% el año siguiente.

En ‌una medida poco habitual, el banco ⁠central publicó el jueves un escenario de riesgo basado en la hipótesis de que los precios del crudo se ​mantengan en ‌torno a los 105 dólares por barril hasta finales de año, el yen se deprecie un 10% con respecto a los niveles actuales ⁠y los precios de las acciones caigan un 20%.

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Según este escenario de riesgo, la inflación subyacente alcanzará el 3,1% en el ejercicio fiscal 2026 y el 3,0% en 2027, antes de ralentizarse hasta el 2,3% en 2028, ‌indicó el Banco de Japón en la versión completa de su informe trimestral de perspectivas.

"Cabe destacar especialmente que se prevé un aumento de alrededor del 3% durante dos años ‌consecutivos, en los ejercicios fiscales 2026 y 2027", señala el informe.

"Esta desviación al alza del ‌IPC podría ⁠convertirse en un factor que impulse al alza las expectativas de ​inflación a medio y largo plazo", añade.

Con información de Reuters

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