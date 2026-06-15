El artista Anish Kapoor presenta obras antiguas y recientes en su regreso a una galería londinense

Avance y retratos de Anish Kapoor

​El artista británico Anish Kapoor presenta nuevas obras de gran formato y gran impacto junto a algunas ‌de sus esculturas ‌más antiguas en una próxima exposición en la Hayward Gallery de Londres, en lo que supone su regreso al espacio que acogió su primera exposición individual en el Reino Unido hace casi 30 años.

Se exponen esculturas brillantes realizadas en acero espejado u otras en un ​negro que evoca ⁠el vacío, pinturas viscerales y piezas sangrientas y ‌crudas, así como instalaciones a gran escala ⁠por las que es conocido ⁠este ganador del Premio Turner, de 72 años y nacido en Bombay.

Entre ellas se encuentra "Mount Moriah at the Gate ⁠of the Ghetto", de 2022, una enorme masa ​roja y negra que cuelga del ‌techo.

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Entre las nuevas obras se ‌encuentran una extensa pieza de pigmento rojo vivo llamada "Ha ⁠Makom" y "All of Nothing", una enorme membrana de PVC rojo inflada que da la bienvenida al público nada más entrar.

"He explorado, o he intentado explorar, ​esa cuestión ‌del objeto y el no objeto, y cómo conviven entre sí. Es obvio que el rojo debe estar presente en esa ecuación, porque, en cierto sentido, todo ese interior es rojo", ⁠explicó Kapoor a Reuters sobre su uso del rojo en sus obras.

"El rojo, por supuesto, es en cierto modo un color de celebración, pero también es un color de profunda oscuridad, de terror, de miedo. Como sabemos, lo sublime es maravilla y miedo a la vez. Así que, ‌de alguna manera, ambos conviven y me interesa lo que hace el rojo en… esas condiciones".

La Hayward Gallery, que forma parte del Southbank Centre y domina el río Támesis, fue la primera en el Reino Unido en ‌acoger una gran retrospectiva de la obra de Kapoor en 1998.

"Es como volver a casa... en muchos sentidos... 28 años ‌es mucho tiempo", ⁠dijo Kapoor.

"Lo que he intentado hacer es retomar lo que hice antes y llevarlo ​a... algún otro lugar".

La exposición estará abierta del 16 de junio al 18 de octubre.

(Reportaje de Marie-Louise Gumuchian; edición de Barbara Lewis, Editado en español por Juana Casas)