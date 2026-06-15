Ignacio Ortelli no dudó en apuntar contra Adorni tras las polémicas declaraciones del funcionario al aire.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de los momentos más críticos dentro de la política tras quedar envuelto en cuestionamientos por su patrimonio y la presentación de su declaración jurada, mientras enfrenta críticas de la oposición, de sus mismos aliados y presión mediática. En ese sentido, el periodista Ignacio Ortelli cuestionó al gobierno de Javier Milei al aire y como consecuencia, al exvocero.

Durante una transmisión al aire de Radio Rivadavia, el mencionado trabajador de prensa aseguró: “Recuerden que el presidente prometió nueve reformas por mes, miren qué lejos estamos. Noventa proyectos había prometido para este año y la verdad que el escenario es mucho más acotado, podría haber sacado muchas más leyes, hay leyes muy importantes que quedan pendientes producto de un gobierno que está a la defensiva”.

Asimismo continuó: “Pase lo que pase el año próximo, la Libertad Avanza va a tener muchos más Senadores y Diputados de los que tiene hoy. Sí le toca hacer gobierno va a quedar seguramente con mayoría en las dos cámaras y sí no le toca hacer gobierno le va a quedar un congreso como primera minoría clara. Por eso lo que digo es que el gobierno está dejando pasar una oportunidad impresionante producto de un lastre, de una persona que tampoco toma dimensión de la importancia de saber correrse a tiempo”.

La Libertad Avanza al horno con Manuel Adorni

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de un grave escándalo judicial y político por su patrimonio. Durante esta semana declaró ante la Oficina Anticorrupción que su enriquecimiento se debe a inversiones en criptomonedas y confesó haber ahorrado parte de ese dinero "en negro". Ante esto, legisladores de la oposición pidieron su renuncia y convocaron a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 23 de junio.

