Luis Majul le soltó la mano definitivamente a Manuel Adorni tras las declaraciones del funcionario sobre su patrimonio.

Actualmente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un escenario político bastante complejo marcado por investigaciones y críticas vinculadas a su patrimonio declarado. El hecho generó repercusiones tanto en el Congreso como dentro del propio ámbito político. En ese sentido, el periodista Luis Majul no dudó en exponer su desacuerdo con las acciones del funcionario oficialista al aire.

Durante una transmisión en vivo de La Nación+, el mencionado trabajador de prensa expresó: “Me impacta en la economía a mí, la estrategia comunicativa y política de Manuel Adorni me pareció equivocada desde el minuto uno. Tuve la oportunidad de decírselo a él, tuve la oportunidad de decírselo al presidente, no es que tampoco les importe mucho mi opinión pero yo creo que fue equivocada”.

Además, sumó: “Creo que se perdió demasiado tiempo, creo que a cada detalle se le agregá muchas dudas, cuando se confronta hay un problema y yo comparto la idea de Patricia Bullrich que de alguna manera está empezando a erosionar el capital simbólico y político que tenía La Libertad Avanza, que es transparente contra la casta, nosotros no somos iguales, somos distintos a todos los políticos y están teniendo un costo”.

Manuel Adorni bajo lupa tras las declaraciones sobre su patrimonio

Las explicaciones de Manuel Adorni sobre el abrupto crecimiento de su patrimonio dejan dudas respecto a la credibilidad en sus testimonios. El Jefe de Gabinete atribuyó parte de sus fondos a inversiones en criptomonedas y a una herencia, pero se contradijo con lo que había declarado previamente en el Congreso. En ese sentido, se generaron fuertes cuestionamientos incluso dentro del sector político de La Libertad Avanza.

Por otro lado, el presidente Javier Milei decidió sostenerlo en su cargo político por el momento, asumiendo el costo que esto implica, mientras que la justicia profundiza las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

