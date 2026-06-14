Haaland busca prolongar su racha goleadora en debut mundialista de Noruega ante Irak

FOTO ARCHIVO- Erling Haaland de Noruega durante un entrenamiento

Erling Haaland buscará aumentar su leyenda como una máquina de marcar goles cuando Noruega se enfrente a Irak ‌el martes, en el partido ‌en que su equipo volverá a un Mundial luego de tres décadas.

El delantero marcó 16 goles en los ocho partidos de clasificación para el Mundial de Noruega y acumuló la inigualable cifra de 27 tantos en la Premier League con el Manchester City la temporada pasada.

Respaldado por un gran plantel, que cuenta con ​jugadores como el ⁠centrocampista Martin Odegaard y los extremos Antonio Nusa y Oscar ‌Bobb, Haaland quiere reforzar sus opciones de hacerse con ⁠la Bota de Oro de la ⁠FIFA frente a una selección iraquí que juega en el Mundial por primera vez en 40 años.

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Haaland se enfrentará cara a cara ⁠con el que posiblemente sea su rival más directo ​por ese galardón, Kylian Mbappé, cuando Noruega choque ‌con Francia en su último partido ‌del Grupo I el 26 de junio.

Antes de eso, le ⁠esperan Irak y Senegal, y el encuentro del martes contra los Leones de la Mesopotamia en Boston supondrá el primer partido de Noruega en un Mundial desde 1998, cuando cayó ante ​Italia en ‌octavos de final.

A esa derrota le siguió una espectacular caída en desgracia para un equipo que había alcanzado su máximo esplendor como segundo en la clasificación de la FIFA a principios de la década de 1990.

Ahora, tras ⁠haber marcado más goles que cualquier otro equipo europeo durante la fase de clasificación para el Mundial -con Alexander Sorloth anotando cinco y Thelo Aasgaard cuatro-, Noruega podría disputarle a Francia el primer puesto del Grupo I.

En su camino se interpone este martes la selección de Irak, cuyo derrotero hacia Boston incluyó una agotadora campaña de clasificación de ‌21 partidos que -a pesar de las dificultades de desplazamiento causadas por la guerra en Irán- terminó con la victoria sobre Bolivia en la repesca intercontinental en México en marzo.

En el debut estará un equipo cuyo seleccionador, Graham Arnold, llevó a su país natal, Australia, a ‌los octavos de final del Mundial de Qatar.

El delantero Aymen Hussein, autor del gol que clasificó a Irak para el Mundial, intentará robarle algo ‌de protagonismo a ⁠Haaland.

Además de contener la amenaza que supone el gigante noruego, Irak tendrá que controlar sus emociones tras ​algunas expulsiones recientes, incluida una en su último partido de preparación -derrota 2-0 ante Venezuela-, cuando el delantero Ali Youssef vio la tarjeta roja directa.

(Escrito por William Schomberg; Editado en español por Javier Leira)