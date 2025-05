Un tribunal de EEUU anula la mayoría de los aranceles de Trump

FOTO DE ARCHIVO. Un dron muestra un buque de carga en la terminal de contenedores de Kwai Tsing, en Hong Kong, China

Un tribunal de comercio de Estados Unidos bloqueó el miércoles la entrada en vigor de los aranceles del presidente del país, Donald Trump, en un fallo radical que considera que el mandatario se extralimitó en su autoridad al imponer aranceles generalizados a las importaciones de los socios comerciales de Estados Unidos.

El Tribunal de Comercio Internacional dijo que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad exclusiva para regular el comercio con otros países, que no es anulada por los poderes de emergencia del presidente para salvaguardar la economía de Estados Unidos.

"El tribunal no está por encima de la sabiduría o la eficacia probable del uso por parte del presidente de los aranceles como palanca", dijo el cuerpo formado por tres jueces al argumentar la decisión de emitir una orden judicial permanente sobre las órdenes arancelarias generales dictadas por Trump en enero. "Ese uso es inadmisible no porque sea imprudente o ineficaz, sino porque (la ley federal) no lo permite".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los jueces también ordenaron al Gobierno de Trump emitir nuevos decretos que reflejen el mandamiento judicial permanente en un plazo de 10 días. La administración de Trump presentó minutos después una notificación de apelación y cuestionó la autoridad del tribunal.

El tribunal invalidó con efecto inmediato todas las órdenes de Trump sobre aranceles desde enero que se basaban en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley destinada a hacer frente a amenazas "inusuales y extraordinarias" durante una emergencia nacional.

Al tribunal no se le pidió que abordara algunos aranceles específicos que Trump ha impuesto a sectores como los automóviles, el acero y el aluminio, para los que utilizó un estatuto diferente.

Las decisiones del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Manhattan, que conoce de las disputas relacionadas con el comercio internacional y las leyes aduaneras, pueden ser apeladas ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos en Washington, D. C., y en última instancia ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

TURBULENCIAS COMERCIALES

Trump ha hecho del cobro a los importadores estadounidenses de aranceles sobre bienes procedentes de países extranjeros la medida central de sus continuas guerras comerciales, que han perturbado gravemente los flujos comerciales mundiales y agitado los mercados financieros.

Empresas de todos los tamaños se han visto sacudidas por la rápida imposición de aranceles por parte de Trump y sus repentinos retrocesos mientras tratan de gestionar las cadenas de suministro, la producción, la dotación de personal y los precios.

Un portavoz de la Casa Blanca dijo el miércoles que los déficits comerciales de Estados Unidos con otros países constituían "una emergencia nacional que ha diezmado a las comunidades estadounidenses, ha dejado atrás a nuestros trabajadores y ha debilitado nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no discutió".

"No corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional", dijo Kush Desai, el portavoz, en un comunicado.

Los mercados financieros aplaudieron el fallo. El dólar estadounidense se apreciaba tras la orden del tribunal y subía frente a divisas como el euro, el yen y el franco suizo en particular. Los futuros de Wall Street subían y los valores de Asia también subían.

El fallo, si se mantiene, abre un enorme agujero en la estrategia de Trump de utilizar aranceles elevados para arrancar concesiones a sus socios comerciales. Crea una profunda incertidumbre en torno a las múltiples negociaciones simultáneas con la Unión Europea, China y muchos otros países.

Al imponer los aranceles a principios de abril, Trump calificó el déficit comercial de emergencia nacional que justificaba su arancel general del 10% sobre todas las importaciones, e impuso tasas más altas a los países con los que Estados Unidos tiene los mayores déficits comerciales, China en particular.

Muchos de esos aranceles específicos por país fueron pausados una semana después. El 12 de mayo, el Gobierno de Trump dijo que también iba a reducir temporalmente los aranceles aún más elevados a China mientras trabajaba en un acuerdo comercial a más largo plazo. Ambos países acordaron reducir los aranceles recíprocos durante al menos 90 días.

Con información de Reuters