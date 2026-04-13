Trump publica imagen de IA en la que se ve parecido a Jesús y provoca indignación

Una publicación en la cuenta Truth Social del presidente estadounidense Donald Trump muestra una imagen generada por IA de sí mismo, aparentemente como Jesús.

Por Helen Coster y ​Joseph Ax

13 abr (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó el domingo una imagen generada por IA en la que ‌aparecía como una figura parecida ‌a Jesús, lo que le valió numerosas críticas, incluso de algunos conservadores religiosos que suelen apoyarle, antes de borrarla el lunes.

La publicación en la plataforma Truth Social de Trump coincidió con una disputa con el papa León XIV, quien ha criticado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán por considerarla inhumana. Poco antes de publicar la ​imagen, el presidente publicó ⁠una extensa diatriba contra el jefe de la Iglesia católica, calificándolo ‌de "DÉBIL ante la delincuencia y pésimo en política exterior".

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León ⁠XIV, el primer papa nacido en Estados ⁠Unidos, respondió a los ataques del mandatario republicano diciendo que "no temía" al Gobierno de Trump y que seguiría expresando su opinión. En un contundente ⁠discurso el lunes en Argel, denunció a las potencias mundiales "neocoloniales" ​que violan el derecho internacional, sin referirse específicamente ‌a Estados Unidos.

La publicación del domingo, ‌en la que se representa a Trump con una túnica blanca ⁠y una mano aparentemente sanadora sobre la cabeza de un hombre postrado, podría crear una brecha entre Trump y la derecha religiosa, cuyo apoyo fue fundamental para su victoria en las elecciones de 2024.

En ​la imagen, que ‌parece un cuadro, Trump sostiene un orbe brillante en una mano y utiliza la otra para tocar la frente de un hombre que parece enfermo. En el fondo se pueden ver la Estatua de la Libertad, fuegos artificiales, un avión ⁠de combate y águilas.

La publicación fue eliminada el lunes por la mañana. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Brilyn Hollyhand, que fue copresidente del Consejo Asesor Juvenil del Comité Nacional Republicano, escribió en X: "Esto es una blasfemia atroz. La fe no es un accesorio. No hace falta que te retrates como un salvador cuando tu historial debería ‌hablar por sí solo".

Trump, que no asiste a la iglesia con regularidad, se ganó una amplia mayoría de los votantes cristianos en las elecciones de 2024. Obtuvo avances entre los votantes católicos, que le respaldaron por un margen del 56% frente al 42%, tras una división más equitativa en ‌elecciones anteriores, según un análisis de Ryan Burge, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Washington y antiguo pastor.

En las últimas semanas, León XIV se ‌ha convertido en ⁠uno de los críticos más importantes de la guerra en Irán, llegando incluso a hacer un inusual llamamiento directo ​a Trump para instarle a encontrar una "vía de salida".

Con información de Reuters