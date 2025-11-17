Trump planea más medidas para reducir los costos de salud, según alto cargo de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube al Air Force One camino de Washington, en el aeropuerto internacional de Palm Beach, en West Palm Beach

17 nov (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará por el país antes de fin de año para promocionar su agenda económica y podría hacer nuevos anuncios sobre la reducción de los costos sanitarios en los próximos días y semanas, dijo el lunes un alto funcionario de la Casa Blanca.

Se espera que Trump aumente su agenda de viajes nacionales a principios de 2026 mientras continúa su campaña para combatir la inflación y los precios más altos que están frustrando a los estadounidenses y han socavado sus índices de aprobación en los últimos meses.

"El presidente sabe que tiene una fórmula económica probada que funciona. Lo hizo en su primer mandato", dijo un funcionario de la Casa Blanca bajo condición de anonimato.

"Simplemente va a llevar más tiempo, porque a diferencia de su primer mandato, heredó la peor crisis inflacionaria de la historia moderna", agregó.

No había un calendario firme disponible para los eventos de Trump en Estados Unidos, pero las paradas podrían incluir Las Vegas, donde anunció por primera vez sus planes de reducir los impuestos a las propinas durante las elecciones presidenciales de 2024.

Cualquier evento sería grande, de estilo de campaña, celebrado en interiores, dadas las preocupaciones de seguridad después del asesinato del podcaster Charlie Kirk y dos intentos contra el propio Trump durante la campaña, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Trump planea promocionar su agenda económica, que incluye recortes de impuestos, límites a los impuestos sobre el pago de horas extraordinarias y medidas recientes para reducir los precios de los medicamentos recetados, dijo el funcionario.

"En los próximos días y semanas, el presidente ofrecerá más información sobre la atención sanitaria", dijo el funcionario, sin dar más detalles.

(Reportaje de Andrea Shalal, Steve Holland y Gram Slattery; Edición de Dan Burns y Richard Chang. Editado en español por Juana Casas)