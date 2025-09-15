Reino Unido y EEUU anunciarán acuerdos tecnológicos y energéticos durante la visita de Trump

FOTO DE ARCHIVO. Agentes de la Policía de Thames Valley de su Unidad de Búsqueda Especializada llevan a cabo registros de seguridad en Windsor antes de la visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la próxima semana

Estados Unidos y Reino Unido anunciarán acuerdos sobre tecnología y energía nuclear civil durante la segunda visita de Estado sin precedentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, esta semana, mientras Reino Unido espera ultimar los aranceles sobre el acero en el marco de un acuerdo comercial muy elogiado.

Trump y su esposa, Melania, disfrutarán de una muestra del ceremonial real británico durante su visita del miércoles, que incluirá un paseo en carruaje, un banquete de Estado, un sobrevuelo de aviones militares y una salva de cañones.

El Gobierno británico espera que el poder de atracción de la realeza atraiga a Trump en su intento de estrechar los lazos en materia de defensa, seguridad y energía con Washington, tras haberse asegurado ya un acuerdo arancelario favorable.

STARMER ESPERA SELLAR UNA REBAJA ARANCELARIA

El primer ministro, Keir Starmer, recibirá el jueves a Trump en su residencia campestre de Chequers para hablar de una colaboración más estrecha en asuntos como Ucrania y con el objetivo de ultimar la prometida bajada de aranceles para el acero y el aluminio.

Un portavoz de Starmer dijo que los mandatarios firmarían "una asociación tecnológica líder en el mundo". Los dos países también firmarán acuerdos multimillonarios para desarrollar pequeños proyectos nucleares que, en algunos casos, podrían ayudar a alimentar nuevos centros de datos de inteligencia artificial.

"La relación entre Reino Unido y Estados Unidos es la más sólida del mundo", dijo a la prensa el portavoz de Starmer. "Esta semana estamos dando un paso adelante en esa relación".

El líder británico, tecnócrata y autoproclamado socialista, y Trump, un político orgullosamente impredecible que ha empujado al Partido Republicano más a la derecha, han superado sus diferencias para desarrollar una buena relación de trabajo.

Starmer fue el primer dirigente mundial en acordar un pacto económico con Trump sobre la reducción de sus aranceles globales.

En virtud de ese acuerdo, Estados Unidos dijo que planeaba reducir los aranceles a las importaciones de automóviles y de aluminio y acero. Mientras que los detalles sobre los aranceles a los automóviles se acordaron en junio, el acuerdo para el acero y el aluminio aún no se ha cerrado.

"En lo que respecta al acero, nos aseguraremos de hacer un anuncio lo antes posible", dijo el domingo a la BBC el ministro británico de Economía, Peter Kyle.

FLUJO DE INVERSIONES, ESCÁNDALO MANDELSON

Antes de la llegada de Trump, Reino Unido anunció el sábado más de 1.250 millones de libras (1.690 millones de dólares) de inversión estadounidense de PayPal, Bank of America y otros, mientras que se espera que Nvidia y OpenAI anuncien acuerdos de inversión como parte del acuerdo tecnológico, según fuentes, que pidieron no ser nombradas.

CoreWeave, proveedor estadounidense de computación en nube, también dijo que anunciaría inversiones en Reino Unido esta semana.

Una delegación de responsables británicos estará en Estados Unidos el lunes para ultimar los detalles de la visita de Trump, dijo el portavoz de Starmer.

Esas conversaciones se verán complicadas por la decisión de Starmer la semana pasada de despedir a Peter Mandelson, su embajador en Estados Unidos, por sus vínculos con el difunto delincuente sexual estadounidense condenado Jeffrey Epstein.

El despido es profundamente embarazoso para Starmer, que lo nombró para el puesto diplomático más deseado de Reino Unido hace menos de un año.

Esta será la segunda visita de Trump a Reino Unido en los últimos dos meses, después de que pasara un tiempo en Escocia en sus campos de golf a finales de julio.

Durante la visita de esta semana, el portavoz de Starmer dijo que también habría anuncios sobre la profundización de los lazos culturales, incluida la promoción del baloncesto en Reino Unido y el desarrollo de asociaciones entre instituciones de patrimonio y arte.

(1 dólar = 0,7377 libras)

Con información de Reuters