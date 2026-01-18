Pentágono prepara posible despliegue de 1.500 soldados en Minnesota: medios estadounidenses

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos vigilan una protesta frente a un edificio federal en Mineápolis, Minnesota, EEUU.

El Pentágono ‍ordenó a unos 1.500 soldados en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en Minnesota, ‍escenario de grandes protestas ⁠contra la campaña de deportaciones del Gobierno, informaron el domingo los medios de comunicación estadounidenses.

El ejército dio a las unidades la orden de prepararse para el despliegue en caso de que se intensifique la violencia en el estado norteño, informó The Washington Post, citando a funcionarios de defensa no identificados, añadiendo que no está claro si alguna de ‌ellas será enviada.

La Casa Blanca dijo al ⁠Post en un comunicado que es ⁠típico que el Pentágono "esté preparado para cualquier decisión que el presidente pueda tomar". El Pentágono y la Casa Blanca no ‍respondieron de inmediato a las solicitudes de Reuters para hacer comentarios.

El presidente Donald Trump amenazó ⁠el jueves con usar la ‌Ley de Insurrección para desplegar fuerzas militares si las autoridades estatales no impiden que los manifestantes ataquen a los funcionarios de inmigración después de un aumento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"Si ‌los políticos ‌corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores e insurrectos profesionales ataquen a los patriotas del I.C.E., que sólo intentan hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN", ​publicó Trump en su plataforma Truth Social.

Los soldados sujetos a despliegue se especializan en operaciones en climas fríos y están asignados a dos batallones de infantería del Ejército bajo la 11ª División Aerotransportada, que tiene su base en Alaska, informaron el Post y ABC News.

Los enfrentamientos entre residentes y agentes federales ‍se han vuelto cada vez más tensos en Mineápolis, la ciudad más poblada de Minnesota, después de que un agente del ICE mató a tiros a Renee Good, ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, el 7 de enero ​cuando se alejaba en auto tras recibir la orden de salir de su vehículo.

El mandatario republicano ha enviado casi 3.000 agentes federales ​del ICE y de la Patrulla Fronteriza a Mineápolis y a la vecina St. Paul desde principios de ⁠la semana pasada, en el marco de un operativo desplegado sobre todo en ciudades gobernadas por políticos demócratas.

Con información de Reuters