Chelsea vs Pafos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El próximo miércoles 21 de enero, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Pafos visita a Chelsea en el estadio Stamford Bridge, por el duelo correspondiente a la fecha 7 de la Champions.

Así llegan Chelsea y Pafos

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Champions

Chelsea fue derrotado en el Gewiss Stadium frente a Atalanta por 1 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 3 y empatado 1 partido. Le convirtieron 5 goles y tiene 12 a favor.

Últimos resultados de Pafos en partidos de la Champions

Pafos llega a este encuentro tras perder 0 a 2 ante Juventus. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria, igualó 2 veces y ha perdido en 1 ocasión. Con 4 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Horario Chelsea y Pafos, según país