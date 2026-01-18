Qarabag vs Eintracht Frankfurt: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

El duelo correspondiente a la fecha 7 de la Champions se jugará el próximo miércoles 21 de enero a las 14:45 (hora Argentina).

Así llegan Qarabag y Eintracht Frankfurt

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Qarabag en partidos de la Champions

Qarabag no quiere lamentar otra caída: 2 a 4 finalizó su partido frente a Ajax. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 1 encuentro ganado, perdió 2 y 1 fue empate. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 11.

Últimos resultados de Eintracht Frankfurt en partidos de la Champions

Eintracht Frankfurt viene de caer en su estadio ante Barcelona por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 3 derrotas y 1 empate, en los que pudo anotar 3 goles en el arco rival y le han encajado 15 tantos.

Horario Qarabag y Eintracht Frankfurt, según país