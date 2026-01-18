Bayern Múnich vs U. Saint-Gilloise: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

Bayern Múnich recibirá a U. Saint-Gilloise, en el marco de la fecha 7 de la Champions, el próximo miércoles 21 de enero a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Allianz Arena.

Así llegan Bayern Múnich y U. Saint-Gilloise

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Bayern Múnich viene de vencer a Sporting Lisboa con un marcador de 3-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 3 victorias y 1 derrota), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 15.

Últimos resultados de U. Saint-Gilloise en partidos de la Champions

U. Saint-Gilloise viene de perder contra Olympique de Marsella por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 14.

Horario Bayern Múnich y U. Saint-Gilloise, según país