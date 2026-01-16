El salario de un embajador ronda, en promedio, los 15 mil dólares mensuales.

Tras su designación como embajador en Bélgica, el presidente Javier Milei nombró por decreto a Fernando Iglesias como representante diplomático de Argentina ante la Unión Europea. De esta manera, el ex diputado nacional cercano al oficialismo suma un nuevo rol en el extranjero tras su postulación para ese cargo en noviembre pasado.

La decisión del Presidente de elegir a Iglesias como embajador en la UE es “sin perjuicio de sus actuales funciones”, según indica el decreto 18/2026, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial. Esto implica que el ex legislador podrá ejercer las dos funciones al mismo tiempo, aunque el Gobierno no hizo público si Iglesias cobrará honorarios por ambos puestos diplomáticos.

Según pudo saber El Destape, el salario de un embajador ronda, en promedio, los 15.000 dólares mensuales, aunque el monto final varía según distintos factores. Entre ellos se contempla el coeficiente de costo de vida fijado por la ONU, que eleva las remuneraciones en destinos con mayores gastos, como Londres o países asiáticos, de acuerdo con fuentes diplomáticas.

El nombramiento de Iglesias en la embajada de Bélgica había sido dispuesto “en comisión” ante el receso del Senado, en uso de las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. El decreto de la designación invocó el artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que autoriza al Presidente a cubrir vacantes de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios con personas que “posean condiciones relevantes”, y establece que la nombramiento se extiende mientras dure el mandato del jefe de Estado que la haya realizado.

El gobierno libertario justificó la designación de Iglesias como embajador ante la UE bajo el argumento de que ese rol es “esencial con el fin de garantizar la continuidad en la representación diplomática, la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales, y representa un ahorro genuino del gasto público”, según indica la decisión que se dio a conocer este viernes.

El decreto, que lleva la firma de Milei y del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, recuerda que la Unión Europea concedió oportunamente el plácet que habilita al diplomático a ocupar el cargo.

La designación de Iglesias se inscribe en el marco de la expectativa ante el eventual acuerdo entre el Mercosur y la UE, un proceso que arrastra más de 25 años de negociaciones inconclusas y podría empezar a concretarse este sábado en Paraguay.

En anuncios recientes, la Comisión Europea informó sobre un posible acceso anticipado a 45 mil millones de euros a partir de 2028, dentro del próximo presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC), supeditado al avance del entendimiento entre ambos bloques.