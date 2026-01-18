Atalanta vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Champions

Athletic Bilbao y Atalanta se enfrentarán en el Gewiss Stadium el próximo miércoles 21 de enero desde las 17:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Champions.
Así llegan Atalanta y Athletic Bilbao
El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.
Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Champions
Atalanta venció por 2-1 a Chelsea. Después de empatar 1 cotejo y ganar 3, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 2 goles y ha podido vencer el arco rival 8 veces.
Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Champions
Athletic Bilbao igualó 0-0 ante PSG en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 4 goles a favor y le han convertido 7 en contra.
Horario Atalanta y Athletic Bilbao, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas