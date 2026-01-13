Medvédev sugiere que Groenlandia podría elegir a Rusia antes que a EEUU

FOTO DE ARCHIVO. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvédev, asiste a una reunión del Consejo de Ciencia y Educación en el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear en la ciudad de Dubna, en la región de Moscú, Rusia

El ‍vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, dijo que los groenlandeses ‍podrían votar para ⁠unirse a Rusia si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no actuaba con rapidez para hacerse con la isla ártica, informó Interfax el lunes.

"Trump tiene que darse prisa. Según informaciones no verificadas, en unos días podría haber un referéndum repentino, en el que toda ‌Groenlandia, de 55.000 habitantes, podría votar ⁠a favor de unirse ⁠a Rusia", informó Interfax, citando a Medvédev, expresidente ruso.

"Y entonces se acabó. Nada de nuevas ‍estrellitas en la bandera (de Estados Unidos)".

Trump ha reavivado su presión para que ⁠Estados Unidos tome el ‌control de Groenlandia, un territorio danés autónomo, argumentando que Washington necesita poseerlo para disuadir a Rusia. El presidente estadounidense ha dicho que su ubicación y sus recursos ‌hacen que ‌Groenlandia sea vital para la seguridad nacional, lo que ha provocado firmes objeciones de Dinamarca y Groenlandia.

Aunque Rusia no reclama Groenlandia, lleva tiempo vigilando el ​papel estratégico de la isla en la seguridad del Ártico, dada su posición en las rutas del Atlántico Norte y la presencia allí de una importante instalación militar y de vigilancia espacial estadounidense.

El Kremlin no ha hecho comentarios sobre ‍la renovada presión de Trump, pero al calificar el Ártico de zona de intereses nacionales y estratégicos de Rusia, dijo el año pasado que seguía de cerca el debate "bastante dramático" ​en torno a Groenlandia.

La invasión rusa de Ucrania en 2022 fracturó gran parte de la cooperación ​ártica. A medida que el cambio climático abre nuevas rutas y perspectivas de ⁠recursos, la región se ha vuelto más disputada.

Con información de Reuters