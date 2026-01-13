Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el martes 13 de enero

La jornada se presentará con temperaturas moderadas para la época, sin grandes variaciones térmicas y con un ambiente típicamente veraniego

El pronóstico del tiempo para este martes 13 de enero en la provincia anticipa una jornada marcada por la inestabilidad. El clima en Córdoba se mantendrá caluroso a cálido, con alta probabilidad de lluvias y poco cambio térmico respecto de días anteriores. Las condiciones meteorológicas exigirán atención a la evolución del clima durante todo el día.

A lo largo de la jornada se espera un escenario variable, con nubosidad persistente y chances elevadas de precipitaciones. Las temperaturas se moverán dentro de un rango moderado para la época, aunque la sensación térmica podría verse influida por la humedad y la falta de viento.

Pronóstico del tiempo para este martes en córdoba

Según los datos disponibles, el martes 13 de enero se presentará con condiciones inestables desde las primeras horas. La temperatura mínima rondará los 22 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados, configurando un día caluroso a cálido, típico del verano cordobés.

El pronóstico del tiempo indica que no se esperan cambios bruscos de temperatura, por lo que el ambiente se mantendrá similar durante gran parte del día. La presencia de nubosidad será uno de los factores dominantes, limitando la amplitud térmica.

Clima inestable y alta probabilidad de lluvias

Uno de los aspectos más relevantes del clima en Córdoba para este martes es la elevada probabilidad de precipitaciones, estimada en un 90%. Este porcentaje sugiere la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo del día, que podrían presentarse en forma de chaparrones o tormentas aisladas.

La inestabilidad atmosférica podría generar mejoras temporarias, aunque sin descartar nuevos episodios de lluvia. Este tipo de escenario es frecuente durante enero, cuando el calor y la humedad favorecen el desarrollo de nubosidad y precipitaciones.

Cómo serán los vientos durante la jornada

En cuanto a la circulación del aire, se prevén vientos leves del sector norte, con una velocidad aproximada de 4 km/h. Esta baja intensidad del viento contribuirá a que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en los momentos previos a las lluvias.

La escasa ventilación también puede influir en una mayor sensación de calor, aun cuando las marcas térmicas no sean extremas. Este factor se suma a la humedad para definir el comportamiento general del clima durante el día.

Aunque las marcas térmicas no serán extremas, la humedad y la falta de viento pueden intensificar la sensación de calor

Qué esperar del clima en córdoba a lo largo del día

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con condiciones propicias para precipitaciones tempranas. Con el correr de las horas, podrían registrarse mejoras parciales, aunque la inestabilidad seguirá siendo protagonista.

Hacia la tarde y la noche, el pronóstico del tiempo mantiene la probabilidad de lluvias, por lo que no se descartan nuevos episodios. Las temperaturas se mantendrán dentro del rango previsto, sin descensos significativos tras las precipitaciones.

Panorama general para la provincia

En términos generales, el clima en Córdoba para este martes 13 de enero estará dominado por un ambiente caluroso, húmedo e inestable. La combinación de temperaturas moderadas, alta probabilidad de lluvias y vientos leves define una jornada típica del verano en la región.

Estas condiciones refuerzan la importancia de seguir las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que el comportamiento del clima puede variar en cortos períodos debido a la inestabilidad prevista.