Dueño de Pelopincho: "No hay empresa exitosa con trabajadores descartables"

Mariano Goette, dueño de Pelopincho, analizó el presente de la histórica empresa argentina y en en diálogo con El Destape 1070 el empresario destacó la solidez del mercado interno, el rol social del producto y dejó definiciones contundentes sobre empleo, reforma laboral y responsabilidad empresaria.

“La temporada viene bien, de hecho es mejor que el año pasado”, afirmó Goette, al explicar que el pico de ventas de la marca se concentra entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, período en el que Pelopincho completa su venta alta anual. “Es una buena temporada, los comerciantes que venden nuestros productos están contentos”, remarcó.

Una marca líder que resiste crisis y se adapta al consumo

Pelopincho es, desde hace décadas, sinónimo de pileta en la Argentina. Según explicó su dueño, la fortaleza de la marca está en su capacidad de adaptarse tanto a contextos económicos favorables como adversos. “Siempre somos la opción más económica para que una familia pueda tener una pileta. Es un producto que se adapta muy bien a épocas buenas y malas”, señaló.

Goette aclaró que las variaciones económicas no impactan tanto en la cantidad de unidades vendidas, sino en el tipo de modelo elegido. “La diferencia no se ve en la cantidad de ejemplares vendidos, sino en el tamaño de los modelos”, explicó. Mientras que en años más ajustados crecen los modelos chicos, en momentos de mayor alivio económico se venden piletas más grandes.

Los precios actuales oscilan entre los 80 mil y los 400 mil pesos, lo que posiciona al producto como una alternativa accesible frente a otros gastos típicos del verano. “Comprar una pileta es más económico que mandar a tres o cuatro chicos a la colonia”, comparó.

Ventas, crecimiento y expectativas para 2026

Goette detalló que 2023 y 2024 fueron años prácticamente idénticos en términos de facturación. Sin embargo, destacó un crecimiento en unidades vendidas: “Entre 2024 y 2025 crecimos un 10% en cantidad de productos”.

Aunque la evaluación formal de la temporada se realiza en febrero, el empresario se mostró optimista sobre el futuro: “Ya creemos que 2026 va a ser un buen año”.

Incluso al compararse con otros productos estacionales, Pelopincho mantiene una performance destacada. “Vendemos más que los aires acondicionados”, afirmó, y agregó que la marca sigue siendo competitiva frente a productos importados.