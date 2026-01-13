Efemérides del 13 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 13 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el nacimiento de Mirta Busnelli y Fernando Ruiz Díaz hasta el asalto del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso, conocido como El Robo del Siglo.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:



1939 - Black Friday

Un incendio forestal pasó a la historia con el nombre de Black Friday (Viernes negro) al arrasar con 20.000 kilómetros cuadrados de tierras y causar la muerte de 71 pobladores en Victoria, uno de los seis estados de Australia. Quedaron destruidas más de 1.300 casas y otros 3.700 edificios.

1946 - Nacimiento de Mirta Busnelli

En Buenos Aires nació una de las artistas más polifacéticas de su generación, ganadora de dos premios Martín Fierro, otros tantos Cóndor de Plata y un Konex, entre otros galardones.

1969 - The Beatles

La banda británica de rock publica Yellow Submarine, su undécimo álbum, que lleva la popular canción homónima. Fue además la banda sonora de la cuarta película Beatle, con la diferencia de ser de dibujos animados, dirigida por George Dunning.

1969 - Nacimiento de Fernando Ruíz Díaz

En la comuna santafesina de Guadalupe nació el músico y compositor, cofundador, vocalista y guitarrista del grupo Catupecu Machu.

1974 - Atucha I

Empezó la puesta en marcha del reactor de la central nuclear de Atucha I, la primera en construirse en América Latina. Está situada en la margen derecha del río Paraná de las Palmas, en la localidad bonaerense de Lima. Comenzó a funcionar dentro del Sistema Eléctrico Nacional el 24 de junio de 1974.

1977 - Nacimiento de Orlando Bloom

En la ciudad inglesa de Canterbury nació el actor británico, quien saltó a la fama por su papel del príncipe elfo Legolas en el filme El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo (2001) de la trilogía basada en las novelas de J. R. R. Tolkien. También destacó en el papel del herrero Will Turner en la película Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra (2003).

2006 - Robo del Siglo

Seis delincuentes con armas de juguete tomaron 23 rehenes en la sucursal del Banco Río de la localidad bonaerense de Acassuso, donde robaron 147 cajas de seguridad, un botín calculado en unos 19 millones de dólares. Huyeron en bote por un canal subterráneo de desagüe. El Robo del siglo fue recreado en 2020 en el filme dirigido por Ariel Winograd y protagonizado por Diego Peretti, Guillermo Francella, Pablo Rago, Luis Luque, Rafael Ferro y Mariano Argento.

2012 - Costa Concordia

El crucero Costa Concordia naufragó frente a la isla italiana de Giglio, en el mar Mediterráneo, lo que causó la muerte de 32 pasajeros y miembros de la tripulación. El siniestro fue provocado por una mala maniobra del capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino, que hizo que chocara contra unas rocas y abriera una vía de agua de 70 metros de largo que dejó a la nave escorada.

2017 - Fallecimiento de Horacio Guarany

A los 91 años murió en la ciudad bonaerense de Luján el cantor Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo, que recibió el premio Konex como el cantante masculino de folklore más importante de la historia de la Argentina (1985).

2025 - Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

Es una fecha dedicada a sensibilizar sobre esta enfermedad, reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda profesional, ya que la depresión es un trastorno de salud mental serio que afecta a millones de personas y no es solo tristeza pasajera.