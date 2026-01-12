Efemérides del 12 de enero: qué pasó un día como hoy

Cada 12 de enero se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los fallecimientos de la escritora Agatha Christie y el dictador Leopoldo Galtieri hasta el hallazgo de las primeras pinturas rupestres en Málaga.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1949 - Nacimiento de Haruki Murakami

En Kioto nació uno de los novelistas más populares en el mundo, y el de mayor proyección que le dio a Japón. Es autor de libros como Tokio Blues (Norwegian Wood), Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, Kafka en la orilla, After Dark y 1Q84. También escribió ensayos como De qué hablo cuando hablo de escribir y Música, sólo música, junto al director de orquesta nipón Seiji Ozawa. Su nombre figura siempre en las listas de candidatos al Premio Nobel. Su cuento Drive my car fue llevado al cine y ganó el Oscar al mejor film extranjero. En 2023 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

1959 - Hallazgo en Nerja

En Nerja, Málaga, un grupo de jóvenes entró a buscar murciélagos en una cueva y realizó uno de los mayores hallazgos del siglo al encontrar pinturas rupestres en las paredes, que habrían sido hechas por neandertales. También hallaron restos orgánicos que se calculan en una antigüedad de 40 mil años, con lo que las pinturas podrían ser la obra de arte más antigua jamás descubierta.

1963 - Fallecimiento de Ramón Gómez de la Serna

En Buenos Aires murió el escritor español a los 74 años. Estuvo exiliado tras el estallido de la Guerra Civil. Su obra es extensa e incluye títulos como la novela El caballero del hongo gris, Ismos, Greguerías y su autobiografía Automoribundia.

1969 - Fallecimiento de Roberto Noble

El fundador de Clarín murió en Córdoba a los 66 años. Fue ministro del gobernador bonaerense Manuel Fresco en los años de la Década Infame, antes de fundar el matutino en 1945. Adhirió a Arturo Frondizi en 1958 y el diario mantuvo su adscripción al desarrollismo hasta varios años después de la muerte de su fundador.

1976 - Fallecimiento de Agatha Christie

A los 85 años murió la escritora británica, una de las grandes referentas de policiales del siglo XX. Había nacido en 1890 y dejó una extensa obra literaria, que fue llevada al cine y la televisión. Fue la creadora de personajes como Hércules Poirot y Miss Marple, a los que paseó por varias novelas. Entre sus libros destacan: El asesinato de Roger Ackroyd, Asesinato en el Expreso de Oriente, Muerte en el Nilo, Diez negritos, La casa torcida y Pasajero a Frankfurt. Además, escribió la exitosa obra teatral La ratonera. Se la considera la novelista más vendida de todos los tiempos, con cerca de dos mil millones de ejemplares.

1977 - Fallecimiento de Henri-Georges Clouzot

A los 69 años murió el director de cine, el responsable de clásicos como El salario del miedo y Las diabólicas. También dirigió, entre otras películas, El asesino vive en el 21, El cuervo, Manon y la inconclusa El infierno.

1998 - Ramón Sampedro y el debate por la eutanasia

En la localidad gallega de Boiro se suicidó Ramón Sampedro, un hombre que pasó casi 30 años postrado por una tetraplejía. Graba su muerte en un video, en el que explica sus motivos, luego de que la Justicia le negara la petición de morir: como para suicidarse precisa ayuda, y no hay legislación al respecto, se considera que sería un asesinato. El caso abrió un fuerte debate sobre la eutanasia y la muerte digna, y derivó en la película Mar adentro, protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Alejandro Amenábar, que se alzó con el Oscar al mejor film extranjero.

2003 - El fallecimiento de Leopoldo Galtieri

A los 76 años, murió una pieza clave del Estado terrorista cuando condujo la represión como responsable del II Cuerpo, en la provincia de Santa Fe. Alcanzó la comandancia del Ejército a fines de 1980 y conspiró contra el dictador Roberto Viola. Luego del golpe interno llevó al país a su única guerra en el siglo XX, al ordenar el desembarco en las islas Malvinas. La derrota en el Atlántico Sur lo eyectó de la Rosada. Resultó absuelto en el Juicio a las Juntas, pero la justicia militar lo sentenció a doce años por su responsabilidad en la guerra contra los ingleses. Fue indultado por Carlos Menem y su muerte, pocos meses antes de la reapertura de las causas de lesa humanidad, impidió que volviera a pisar los tribunales.

2026 - Día del trabajador pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero

Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de ese gremio.