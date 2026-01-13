Crece la tensión por el DNU de la SIDE: el oficialismo dilata su envío al Congreso y ONGs piden rechazarlo ya

Todo indica que el Gobierno esperará hasta el límite del plazo de diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU 941/2025, mediante el cual modificó de manera sorpresiva la Ley de Inteligencia Nacional y redefinió las atribuciones de la SIDE, ampliando sus facultades hasta permitir la detención —“aprehensión”— de personas sin orden judicial. Ese plazo vence el próximo jueves 15.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, deberían avanzar con la integración de las comisiones bicamerales de Inteligencia y de Trámite Legislativo, encargadas de analizar el decreto. Sin embargo, ocurre lo contrario: según dejaron trascender desde el oficialismo, la conformación de esas comisiones será demorada todo lo posible, incluso hasta el reinicio de las sesiones ordinarias en marzo.

En ese contexto, un amplio grupo de organizaciones, encabezadas por el CELS, Amnistía Internacional y Poder Ciudadano, reclamó al Congreso la derogación del DNU por considerar que “debilita los controles democráticos”. También presentaron un amparo en la Justicia.

El decreto de necesidad y urgencia 941 fue una sorpresa que el Ejecutivo se guardó para fin de año. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo firmó el 31 de diciembre a la tarde, cuando todo el país pensaba en la cena de fin de año. Salió publicado en el Boletín Oficial del 2 de enero. Entre otras cosas, obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos de la población con la Secretaría de Inteligencia y, por primera vez en democracia, le da a la central de espías la posibilidad de detener, sin que quede claro bajo qué criterios.

De inmediato, desde los principales bloques opositores salieron a plantear su rechazo a un decreto firmado cuando acababan de concluir las sesiones extraordinarias y el Congreso ingresaba en su mes de receso. "No hay necesidad ni urgencia. Llamen a extraordinarias y manden proyecto de ley", sostuvo el jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez.