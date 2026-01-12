Videos y fotos: las impactantes imágenes del meteotsunami que golpeó a Santa Clara del Mar

La ola provocó la muerte de una persona y dejó al menos 35 heridos.

Este lunes un meteotsunami golpeó en la costa de Santa Clara del Mar provocando la muerte de una persona y más de 30 heridos. Se trata de un tsunami muy suave de origen atmosférico que se origina en las perturbaciones de presión atmosféricas asociadas a las intensas tormentas en los sistemas frontales, las cuales pueden generar una fuerte amplificación de las ondas oceánicas sobre la plataforma continental.

Al arribar a la costa pueden provocar olas de varias decenas de centímetros. Según testigos en Santa Clara, el mar se retiró y volvió una gran ola de entre tres a cinco metros sobre el nivel del mar. Esta situación produjo que muchas personas debieran ser rescatadas en una zona con muchas roscas presentes. El fenómeno se dio sin previo aviso.

En diálogo con TN, Fabián García, titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, informó que "tanto el equipo del municipio como de la provincia estamos recorriendo el nosocomio a ver cuál es la situación" y aseguró que "las playas fueron preventivamente evacuadas, más que nada para no tener otro inconveniente". La ola del meteotsunami también alcanzó las costas de las localidades de Camet y Mar del Plata.

El oceanógrafo Walter Dragani confirmó que el fenómeno se trata de un meteotsunami y que podría volver a ocurrir. "Sí, no se sabe cuando, pero los meteotsunamis son muy frecuentes en la costa bonaerense, lo que ocurre es que no los clasificamos por altura sino por período, porque pueden ir de 20 minutos a una hora", explicó el especialista.

En ese sentido, señaló que los meteotsunamis tienen una altura media de 30 centímetros, pero a veces son más grandes. "El récord histórico tiene un 1,74 metros", aseguró.

Qué es un meteotsunami

También llamado "rissaga", no son frecuentes en la zona, ya que la dirección, velocidad de propagación, amplitud y periodicidad de las perturbaciones de presión deben sobrepasar, en conjunto, determinados umbrales. Este fenómeno costero provoca cambios bruscos y significativos en el nivel del mar, similares a los de un tsunami pero con origen atmosférico, no sísmico.

Se produce por perturbaciones atmosféricas rápidas, como tormentas o frentes fríos, que generan ondas de presión que "empujan" el agua, creando oscilaciones que se amplifican en puertos y bahías poco profundas, provocando inundaciones y daños, especialmente en zonas como el Mediterráneo, el Adriático y los Grandes Lagos.

En medio de la versión de los vecinos de la ciudad balnearia, de que la ola había alcanzado los cinco metros, Fernando Oreiro, Ingeniero de la sección de Mareas del Instituto de Hidrografía Naval, sostuvo que los datos registrados señalan que la ola fue de un poco más de un metro.

"Estos fenómenos se registraron en otros momentos, no con las consecuencias de hoy. Pero no es tan extraño que ocurran estas variaciones en un periodo de tiempo relativamente corto y de un metro", indicó.

En ese sentido, apuntó que no es "tan extraño" que ocurra este evento en diferentes zonas de Mar del Plata, aunque aclaró que eso no quiere decir que vayan a ocurrir en lo inmediato.

"Tenemos que confirmar que sea un meteotsunami, tenemos que verificar con datos de presión para ver si hubo un cambio de presión abrupta que hizo que se fuera propagando por el agua y llegara a estas variaciones tan altas", subrayó.