Más de 4.300 vuelos se retrasan en el día 27 del cierre parcial del Gobierno de EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Newark, Nueva Jersey

27 oct (Reuters) -Más de 4.300 vuelos sufrieron retrasos el lunes en Estados Unidos, tras las más de 8.800 postergaciones del domingo, porque aumentaban las ausencias de controladores aéreos en el vigesimoséptimo día de paralización parcial del Gobierno federal.

La Administración Federal de Aviación citó la escasez de personal que afecta a los vuelos en todo el sureste y en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. La agencia impuso una parada en tierra en el aeropuerto de Austin, en Texas, y un programa de retrasos en tierra en el aeropuerto internacional de Dallas Fort Worth que retrasó los vuelos un promedio de 18 minutos.

Alrededor de 13.000 controladores aéreos y 50.000 funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte deben trabajar sin sueldo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Gobierno del presidente Donald Trump ha advertido que las interrupciones de vuelos aumentarán a medida que los controladores pierdan su primer cheque de pago completo el martes.

El lunes, Southwest tenía un 24% de vuelos retrasados, American un 18% y Delta un 13% hasta las 2100 GMT, según FlightAware.

Un funcionario del Departamento de Transporte de Estados Unidos dijo que el 44% de los retrasos del domingo se debieron a ausencias de controladores, una cifra muy superior al 5% habitual.

Los crecientes retrasos y cancelaciones están provocando frustración pública e intensificando el escrutinio del impacto del cierre, aumentando la presión sobre los legisladores para resolver el estancamiento presupuestario.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, estuvo el lunes en Cleveland reuniéndose con los controladores, mientras que el sindicato Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo tiene previsto celebrar el martes actos en numerosos aeropuertos para poner de relieve la primera nómina perdida.

(Reportaje de David Shepardson; Edición de Howard Goller y Bill Berkrot)