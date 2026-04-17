Llegan a la capital del Congo los primeros deportados procedentes de EEUU: fuentes

FOTO DE ARCHIVO: Vista de edificios detrás de una calle del área de Gombe en Kinshasa, República Democrática del Congo

​Los primeros migrantes deportados de Estados Unidos en virtud de un reciente acuerdo bilateral llegaron a la República Democrática del Congo en ‌la madrugada del viernes, según uno ‌de los migrantes, un abogado en contacto con el grupo y dos fuentes del aeropuerto.

El avión que transportaba a los deportados —procedentes de Colombia, Perú y Ecuador— aterrizó en Kinshasa alrededor de la 1 de la madrugada (0000 GMT), según mostraron los datos de seguimiento de vuelos.

Una mujer colombiana del grupo, que habló con Reuters, dijo que había 16 migrantes: nueve hombres y siete mujeres. ​Una fuente del aeropuerto ⁠situó el número de llegadas en 15.

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El ministerio del Interior del Congo ‌y un portavoz de la presidencia congoleña no respondieron de ⁠inmediato a las solicitudes de comentarios.

Reuters informó ⁠el miércoles de que se esperaba que más de 30 migrantes fueran deportados al Congo esta semana.

Alma David, una abogada con sede en Estados Unidos que ⁠representa a uno de los migrantes, dijo que el menor número ​de llegadas podría deberse a intervenciones de última hora ‌por parte de jueces federales estadounidenses. ‌Afirmó que tenía conocimiento de al menos tres casos en los que ⁠los jueces suspendieron las expulsiones.

No está claro cuántas personas podrían acabar siendo deportadas en virtud del acuerdo entre Washington y Kinshasa, anunciado el 5 de abril.

"UN VIAJE MUY LARGO", DICE UN MIGRANTE

"El vuelo fue muy tranquilo. Nos trataron ​bien y ‌nos dieron comida suficiente", dijo el migrante colombiano, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.

"Fue muy largo, unas 26 ó 27 horas".

Los datos de seguimiento del vuelo mostraron que el avión partió de Alexandria, Luisiana, haciendo escala en Dakar, Senegal, y ⁠Accra, Ghana, antes de llegar a Kinshasa.

Se trata del primer traslado de los denominados deportados de terceros países al Congo, un país que se enfrenta a una inseguridad generalizada, desplazamientos y un frágil sistema de asilo.

El acuerdo de deportación coincide con los esfuerzos de la Administración Trump por implementar un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos entre el Congo y Ruanda, destinado a poner fin a los ‌combates con los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, en el este del Congo, que han causado miles de muertos y desplazado a cientos de miles de personas más.

También se produce tras la firma de una alianza estratégica que otorga a Estados Unidos acceso preferencial a los minerales críticos del Congo.

Una vez en ‌el Congo, se informó a los deportados de que se les había concedido un visado de siete días que les permitía moverse libremente por el país, y que ‌podía prorrogarse hasta ⁠tres meses, según contó el migrante colombiano.

Al grupo también se le informó de que podían solicitar asilo en el Congo, aunque ​los funcionarios les desaconsejaron hacerlo, advirtiéndoles de que el Congo era peligroso, según el migrante.

Con información de Reuters