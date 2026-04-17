Llegan a la capital del Congo los primeros deportados procedentes de EEUU: fuentes

Los primeros migrantes deportados de Estados Unidos en virtud de un reciente acuerdo bilateral llegaron a la República Democrática del Congo en la madrugada del viernes, según uno de los migrantes, un abogado en contacto con el grupo y dos fuentes del aeropuerto.
El avión que transportaba a los deportados —procedentes de Colombia, Perú y Ecuador— aterrizó en Kinshasa alrededor de la 1 de la madrugada (0000 GMT), según mostraron los datos de seguimiento de vuelos.
Una mujer colombiana del grupo, que habló con Reuters, dijo que había 16 migrantes: nueve hombres y siete mujeres. Una fuente del aeropuerto situó el número de llegadas en 15.
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El ministerio del Interior del Congo y un portavoz de la presidencia congoleña no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Reuters informó el miércoles de que se esperaba que más de 30 migrantes fueran deportados al Congo esta semana.
Alma David, una abogada con sede en Estados Unidos que representa a uno de los migrantes, dijo que el menor número de llegadas podría deberse a intervenciones de última hora por parte de jueces federales estadounidenses. Afirmó que tenía conocimiento de al menos tres casos en los que los jueces suspendieron las expulsiones.
No está claro cuántas personas podrían acabar siendo deportadas en virtud del acuerdo entre Washington y Kinshasa, anunciado el 5 de abril.
"UN VIAJE MUY LARGO", DICE UN MIGRANTE
"El vuelo fue muy tranquilo. Nos trataron bien y nos dieron comida suficiente", dijo el migrante colombiano, que habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad.
"Fue muy largo, unas 26 ó 27 horas".
Los datos de seguimiento del vuelo mostraron que el avión partió de Alexandria, Luisiana, haciendo escala en Dakar, Senegal, y Accra, Ghana, antes de llegar a Kinshasa.
Se trata del primer traslado de los denominados deportados de terceros países al Congo, un país que se enfrenta a una inseguridad generalizada, desplazamientos y un frágil sistema de asilo.
El acuerdo de deportación coincide con los esfuerzos de la Administración Trump por implementar un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos entre el Congo y Ruanda, destinado a poner fin a los combates con los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, en el este del Congo, que han causado miles de muertos y desplazado a cientos de miles de personas más.
También se produce tras la firma de una alianza estratégica que otorga a Estados Unidos acceso preferencial a los minerales críticos del Congo.
Una vez en el Congo, se informó a los deportados de que se les había concedido un visado de siete días que les permitía moverse libremente por el país, y que podía prorrogarse hasta tres meses, según contó el migrante colombiano.
Al grupo también se le informó de que podían solicitar asilo en el Congo, aunque los funcionarios les desaconsejaron hacerlo, advirtiéndoles de que el Congo era peligroso, según el migrante.
Con información de Reuters