Líderes mundiales muestran cautela ante "Junta por la Paz" de Trump entre temores por la ONU

Imagen de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista exclusiva con Reuters en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington, D.C., EEUU.

Los gobiernos ‍reaccionaron con cautela el domingo a la invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a unirse a su iniciativa "Junta por la Paz", destinada a resolver conflictos a nivel mundial, un plan que, según los diplomáticos, podría perjudicar la labor de Naciones Unidas.

Solo Hungría, cuyo líder ‍es un estrecho aliado de Trump, dio una aceptación inequívoca ⁠en respuesta a las invitaciones dirigidas a unas 60 naciones y que empezaron a llegar a las capitales europeas el sábado, según los diplomáticos.

Otros gobiernos parecían reacios a hacer declaraciones públicas, dejando que los funcionarios expresaran sus preocupaciones de forma anónima sobre el impacto en el trabajo de la ONU.

La junta estaría presidida de por vida por Trump y empezaría ocupándose del conflicto de Gaza para luego ampliarse a otros, según una copia de la carta y el borrador de la carta vistos por Reuters.

Los Estados miembros estarían limitados a mandatos de tres años a menos que pagaran 1.000 millones de dólares cada uno para financiar las actividades de la junta y obtener la condición de miembro permanente, indicó la carta.

"Se ofrece la membresía permanente a los países socios que demuestren un profundo compromiso con la paz, la seguridad y la prosperidad", dijo la Casa Blanca en una publicación en la red social X.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de visita en ‌Corea del Sur, declaró a la prensa que su país está "dispuesto a hacer nuestra parte", aunque no quedó claro si ⁠se refería de manera específica a Gaza o a la paz en general.

El primer ⁠ministro de Canadá, Mark Carney, dijo el domingo que, en principio, está de acuerdo con la propuesta de Trump de crear una Junta por la Paz para Gaza, aunque todavía se están concretando los detalles.

El mandato de la Junta por la Paz sólo fue autorizado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas hasta 2027 y ‍se centró exclusivamente en el conflicto de Gaza.

"TIEMPOS OSCUROS"

La inclusión de una "carta" en la invitación avivó la preocupación entre algunos gobiernos europeos de que podría socavar el trabajo de la ONU, a la que Trump acusa de no apoyar sus esfuerzos para ⁠poner fin a los conflictos en todo el mundo.

"Es una 'Trump United Nations' ‌que ignora los fundamentos de la carta de la ONU", dijo un diplomático. Otros tres diplomáticos occidentales dijeron que parece que socavaría a la ONU si sigue adelante.

Otros tres diplomáticos y una fuente israelí dijeron que Trump quiere que la Junta por la Paz acabe teniendo un papel más amplio, más allá de Gaza, que supervisando los otros conflictos que el mandatario estadounidense asegura haber resuelto.

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Hungría, Australia, Canadá, la Comisión Europea y las principales potencias de Oriente Medio están entre los invitados a formar parte de la Junta por la Paz, según los funcionarios.

"Declarar que una paz duradera requiere un juicio ‌pragmático, soluciones de sentido ‌común y el valor de apartarse de planteamientos e instituciones que han fracasado con demasiada frecuencia", se indicó en el documento.

En lo que parecía estar dirigido a la ONU, el documento añadió que existe la "necesidad de un organismo internacional de consolidación de la paz más ágil y eficaz".

Trump, que codicia el Premio Nobel de la Paz, dijo en la carta que la junta se reunirá en un futuro próximo, añadiendo que "será única en su género, ¡nunca ha habido nada igual!"

En comentarios públicos en respuesta a la pregunta de un periodista, ​un alto funcionario de la ONU no abordó el plan de forma directa, pero dijo que Naciones Unidas es la única institución con la capacidad moral y legal de reunir a todas las naciones, grandes o pequeñas.

"Y si cuestionamos eso (...) volvemos a caer en tiempos muy, muy, oscuros", dijo Annalena Baerbock, presidenta de la Asamblea General de la ONU, a Sky News, añadiendo que corresponde a cada Estado decidir qué hace.

El viernes, la Casa Blanca nombró a algunas de las personas que formarán parte de la junta, que superaría su función de supervisar la gobernanza temporal de Gaza, bajo un frágil alto el fuego desde octubre.

Entre ellos están el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff; el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno de Trump, Jared ‍Kushner.

Israel y el grupo militante palestino Hamás firmaron el plan de Trump, que dice que una administración tecnocrática palestina será supervisada por una junta internacional, que se ocupará de la gobernanza de Gaza durante un periodo de transición.

APUESTA DE TRUMP

"Va a empezar, en mi opinión, con Gaza y luego hará los conflictos a medida que surjan", dijo Trump a Reuters en una entrevista a principios de esta semana.

Muchos expertos y defensores de los derechos han dicho que el hecho de que Trump supervise una junta para vigilar la gobernanza de un territorio extranjero se asemeja a una estructura colonial, mientras que la participación de Blair fue criticada el año ​pasado debido a su papel en la guerra de Irak y la historia del imperialismo británico en Oriente Medio.

La Casa Blanca no detalló las responsabilidades de cada miembro de la junta. Entre los nombres no figura ningún palestino. La Casa Blanca dijo que en las próximas semanas se anunciarán más miembros.

También nombró una "Junta Ejecutiva de Gaza" ​separada de 11 miembros para apoyar al órgano tecnocrático.

En ella estarían el ministro turco de Relaciones Exteriores, Hakan Fidan, la coordinadora de la ONU para la paz en Oriente Medio, Sigrid Kaag, la ministra de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Al-Hashimy, el multimillonario israelí-chipriota Yakir Gabay ⁠y funcionarios de Qatar y EAU.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que esta composición no fue coordinada con Israel y contradice su política, posiblemente una referencia a la presencia de Fidan, ya que Israel se opone a la participación turca. El gobierno israelí también mantiene una tensa relación con Qatar.

Con información de Reuters