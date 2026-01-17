Corte Suprema pone a prueba límites del poder de Trump en pulso contra Lisa Cook, de la Fed

Imagen de archivo de la Corte Suprema en Washington, EEUU.

La Corte Suprema de Estados Unidos ‍señaló el año pasado, a los cuatro meses del segundo mandato de Donald Trump, su interés por proteger a la Reserva Federal de injerencias políticas. Cuando los jueces consideren el miércoles la legalidad del intento de despedir a la gobernadora Lisa Cook, se pondrá ‍a prueba su voluntad de preservar la independencia del banco ⁠central.

Con el control de la política monetaria estadounidense en juego, la batalla legal por el intento de Trump de destituir a Cook supone el segundo caso relacionado con una acción del mandatario republicano de enorme trascendencia económica que llega a la Suprema durante su actual mandato, que comenzó en octubre.

El tribunal, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, escuchó los argumentos en noviembre sobre los aranceles de Trump, y los jueces ya mostraron su escepticismo sobre la legalidad de una medida fijada en virtud de una ley destinada a ser usada en emergencias nacionales. Se espera que se pronuncie sobre los aranceles y el caso Cook a fines de junio, pero podría hacerlo antes.

La corte se ha mostrado en gran medida deferente con Trump en una serie de sentencias con carácter de emergencia sobre los límites de la autoridad presidencial desde su regreso al cargo hace 12 meses. No obstante, los jueces podrían estar menos ansiosos ‌esta vez por fortalecer la mano de Trump sobre la economía.

"Creo que les preocupa el efecto que la eliminación ⁠de la independencia del banco central podría tener en la economía", dijo John Yoo, ⁠quien se desempeñó como abogado del Departamento de Justicia bajo el expresidente republicano George W. Bush.

"Parece un principio básico de la macroeconomía, respaldado por la experiencia de otros países, que el control político sobre la oferta monetaria, las tasas de interés y la banca central conducirá inevitablemente a la inflación", ‍dijo Yoo, ahora profesor de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.

Según los juristas, la Suprema no se había implicado de forma tan directa en la política económica de Estados Unidos desde que los jueces sopesaron la constitucionalidad ⁠del célebre programa del presidente demócrata Franklin Roosevelt, el "New Deal", en ‌los años 30, durante la crisis de la Gran Depresión.

SIN LÍMITES

La profesora de la Escuela de Derecho de Columbia Kathryn Judge dijo que las peleas que involucran la independencia de la Fed y los aranceles de Trump "serán clave para determinar el alcance de la autoridad del presidente para determinar de forma unilateral la política económica".

"Esta Corte Suprema ha adoptado un enfoque muy expansivo de la autoridad ejecutiva", dijo Judge, "pero no es ilimitada".

Cook, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden y la primera mujer negra en ocupar el cargo de gobernadora de la Fed, demandó a Trump en agosto ‌después de que intentó ‌despedirla, una medida sin precedentes de un presidente contra un funcionario del banco central.

Trump asegura que Cook cometió fraude hipotecario antes de su nombramiento en 2022, una acusación que ella negó y calificó de pretexto para intentar destituirla por su postura en política monetaria.

Del mismo modo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, calificó el domingo de pretexto una investigación criminal lanzada en su contra por el Departamento de Justicia para ganar más influencia sobre el banco central y la política monetaria. La investigación se centra ​en el testimonio de Powell ante el Congreso sobre un proyecto de construcción en la institución.

Los críticos consideran que las medidas de Trump y su Gobierno contra Cook y Powell son un intento de presionar a la Fed para que baje las tasas antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que los demócratas esperan recuperar el control del Congreso de manos de los republicanos. La preocupación por el bolsillo de los votantes podría tener un gran peso.

"Con cada día que pasa -y con cada ataque de la administración Trump- sospecho que el tribunal ve cada vez más el valor de una Fed independiente", dijo Steve Schwinn, profesor de Derecho de la Universidad de Illinois Chicago.

Yoo añadió que "Trump no está ayudando a su propio caso con la inverosímil investigación criminal ‍del Departamento de Justicia" sobre Powell.

PROTECCIONES CONTRA LA DESTITUCIÓN

Cook afirma que las acusaciones de Trump no le facultan para destituirla en virtud de la Ley de la Reserva Federal, la normativa que creó el banco central en 1913. Con el objetivo de aislar la toma de decisiones de la política, el Congreso incluyó disposiciones que limitan la capacidad de un presidente para despedir a un gobernador, permitiendo la destitución solo por "causa" justificada, no por diferencias políticas.

Un juez federal con sede en Washington dictaminó que es probable que las alegaciones de Trump no sean motivo suficiente para despedir a Cook. Una corte federal de apelaciones ​de Washington denegó la petición del mandatario de paralizar el fallo del juez, lo que motivó su solicitud a la Suprema.

Los analistas jurídicos dijeron que los jueces han ofrecido pistas recientes que indican su interés en proteger la independencia de la Fed. Por ejemplo, permitieron a Cook permanecer en su puesto mientras se desarrolla ​el caso después de permitir a Trump destituir a funcionarios de otras agencias con protecciones de permanencia similares mientras esos casos siguen su curso.

La corte respaldó a Trump con carácter de urgencia en asuntos como la inmigración, los despidos federales masivos, el recorte de la ayuda exterior, ⁠el desmantelamiento del Departamento de Educación, la prohibición de los transexuales en el ejército y otras áreas. No obstante, esas disputas no sirvieron para mejorar el control unilateral de Trump sobre la política económica.

Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, dijo que es probable que el interés del tribunal en proteger la independencia de la Fed sea muy importante al sopesar el caso de Cook.

(Editado en español por Carlos Serrano)