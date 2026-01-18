Indonesia halla restos del avión de vigilancia desaparecido con 10 personas a bordo

Imagen de archivo de un avión ATR 42-500, operado por Chalair Aviation, aterrizando en el aeropuerto de Orly, cerca de París, Francia.

Las autoridades indonesias dijeron el domingo que localizaron los restos de un avión de vigilancia pesquera ‍desaparecido en la provincia ⁠de Sulawesi del Sur, en la ladera de una montaña cubierta de niebla, y que recuperaron el cadáver de una de las 10 personas que iban a bordo.

El turbohélice ATR 42-500, propiedad del grupo de aviación Indonesia Air Transport (IAT), perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado hacia las 13.30 hora local (0530 GMT) en torno a la ‌región de Maros, en Sulawesi del Sur.

Había siete ⁠tripulantes y tres pasajeros a ⁠bordo del avión, fletado por el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca de Indonesia para realizar tareas de vigilancia aérea. ‍Los pasajeros eran funcionarios del ministerio.

Las autoridades indicaron en un principio que había ocho tripulantes ⁠a bordo, pero luego revisaron la ‌cifra al alza. El avión se dirigía a Makassar, capital de Sulawesi del Sur, desde Yogyakarta antes de perder contacto.

El domingo por la mañana, los equipos de rescate locales hallaron los restos del avión en distintos ‌lugares del ‌monte Bulusaraung, en la región de Maros, informó Andi Sultan, funcionario de la agencia de rescate local. La montaña se encuentra a unos 1.500 kilómetros al noreste de Yakarta, la capital del país ​insular.

"Nuestros helicópteros vieron los restos de la ventanilla del avión a las 7:46 de la mañana", dijo Sultan. "Y hacia las 7:49 descubrimos grandes partes de la aeronave, que se sospecha son el fuselaje del avión", comentó, añadiendo que la cola del avión también fue vista en la parte inferior de la ‍ladera de la montaña.

Los equipos de rescate también han localizado otros restos, como el motor del avión y los asientos de los pasajeros. Se desplegó personal en los lugares donde se descubrieron los restos, dijo Sultan, añadiendo que la búsqueda ​se vio dificultada por la espesa niebla y el terreno escarpado.

El domingo por la tarde, los equipos de rescate encontraron el ​cuerpo de una víctima del accidente en un barranco a unos 200 metros de la cima del monte ⁠Bulusaraung, dijo Sultan. Aún se desconoce el estado de las otras nueve personas que viajaban a bordo.

(Reporte adicional de Abd Rahman Muchtar en Makassar; editado en español por Carlos Serrano)