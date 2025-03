La Casa Blanca comparte por error los planes de guerra en Yemen con un periodista de The Atlantic

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, reaccionan mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (no en la foto), se reúne con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte (no en la foto), en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos

Altos cargos del Gobierno de Trump revelaron por error planes de guerra en un grupo de mensajería en el que había un periodista poco antes de que Estados Unidos atacara a los hutíes de Yemen, alineados con Irán, dijo la Casa Blanca el lunes, tras un relato de primera mano de The Atlantic.

Los demócratas no tardaron en denunciar el error, afirmando que constituía una violación de la seguridad nacional de Estados Unidos y una infracción de la ley que debe ser investigada por el Congreso.

El redactor jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, dijo en un artículo el lunes que fue invitado inesperadamente el 13 de marzo a un grupo de chat encriptado en la aplicación de mensajería Signal llamado "pequeño grupo hutí PC". En el grupo, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, encargó a su adjunto Alex Wong la creación de un "equipo tigre" para coordinar la acción de Estados Unidos contra los hutíes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, dijo que el grupo de chat parecía ser auténtico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una campaña de ataques militares a gran escala contra los hutíes de Yemen el 15 de marzo por los ataques del grupo contra el transporte marítimo del mar Rojo y advirtió a Irán, el principal respaldo de los hutíes, que tenía que detener inmediatamente el apoyo al grupo.

Horas antes de que comenzaran esos ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, publicó detalles operativos sobre el plan en el grupo de mensajería, "incluida información sobre los objetivos, las armas que Estados Unidos desplegaría y la secuencia de los ataques", dijo Goldberg. Su artículo omitió los detalles, pero Goldberg lo calificó de uso "escandalosamente imprudente" en un chat de Signal.

En el grupo de chat se reunieron cuentas que parecían representar al vicepresidente J. D. Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, al director de la CIA, John Ratcliffe, a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la jefa de personal de la Casa Blanca, Susie Wiles, y a altos cargos del Consejo de Seguridad Nacional, escribió Goldberg.

Joe Kent, el nominado de Trump para director del Centro Nacional Antiterrorista, estaba aparentemente en la cadena de mensajes a pesar de no haber sido aún confirmado por el Senado.

Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca que desconocía el incidente. "No sé nada al respecto. No soy un gran fan de The Atlantic", dijo Trump. Un dirigente de la Casa Blanca dijo más tarde que se estaba llevando a cabo una investigación y que Trump había sido informado al respecto.

Hughes, del Consejo de Seguridad Nacional, dijo en un comunicado: "En este momento, el hilo de mensajes del que se informó parece ser auténtico y estamos revisando cómo se agregó un número inadvertido a la cadena".

"El hilo es una demostración de la profunda y reflexiva coordinación política entre altos cargos. El éxito en curso de la operación hutí demuestra que no había amenazas a nuestros miembros del servicio o nuestra seguridad nacional".

Hegseth negó haber compartido planes de guerra en el chat de grupo.

"Nadie estaba enviando planes de guerra por mensaje de texto y eso es todo lo que tengo que decir al respecto", dijo a los periodistas durante un viaje oficial a Hawái el lunes.

Goldberg respondió al desmentido de Hegseth en una entrevista en CNN a última hora del lunes diciendo: "No, eso es mentira. Estaba enviando mensajes de texto sobre planes de guerra".

'EUROPA POR LIBRE'

Según las capturas de pantalla del chat divulgadas por The Atlantic, los dirigentes del grupo debatieron si Estados Unidos debía llevar a cabo los ataques, y en un momento dado Vance pareció cuestionar si los aliados de Estados Unidos en Europa, más expuestos a la interrupción del transporte marítimo en la región, merecían la ayuda de Estados Unidos.

"@PeteHegseth si crees que debemos hacerlo vamos", escribió una persona identificada como Vance. "Simplemente odio volver a rescatar a Europa", escribió la persona, que añadió: "Asegurémonos de que nuestros mensajes son herméticos aquí".

Una persona identificada como Hegseth respondió: "Vicepresidente: comparto plenamente su aversión a la carga gratuita europea. Es PATÉTICO".

The Atlantic informó de que la persona identificada como Vance también planteó su preocupación por el calendario de los ataques y dijo que había un fuerte argumento a favor de retrasarlos un mes.

"No estoy seguro de que el presidente sea consciente de lo incoherente que es esto con su mensaje sobre Europa en estos momentos. Hay un riesgo adicional de que veamos un repunte de moderado a severo en los precios del petróleo", escribió la cuenta, antes de decir que estaba dispuesto a apoyar el consenso del grupo.

Yemen, Irán, aliado de los hutí, y el servicio diplomático de la Unión Europea no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios de Reuters.

Según la legislación estadounidense, puede constituir delito el manejo indebido, el mal uso o el abuso de información clasificada, aunque no está claro si esas disposiciones podrían haberse incumplido en este caso. Los mensajes que, según el artículo de The Atlantic, fueron configurados por Waltz para desaparecer de la aplicación Signal después de un período de tiempo también plantean preguntas sobre posibles violaciones de las leyes federales de mantenimiento de registros.

Con información de Reuters