El exjefe de los servicios secretos de Brasil es detenido por el ICE en EEUU

FOTO DE ARCHIVO: Alexandre Ramagem, nuevo director general de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), habla durante su ceremonia de toma de posesión en Brasilia

​El exjefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem fue detenido por el Servicio de Control ‌de Inmigración y Aduanas ‌de Estados Unidos (ICE), informó la agencia en su página web el lunes, tras su huida de Brasil en septiembre tras haber sido condenado por conspirar para dar un golpe de Estado junto con el presidente Jair Bolsonaro.

Ramagem, exinspector de ​la Policía ⁠Federal, fue condenado a más de 16 años ‌de prisión por su participación en ⁠un complot para revocar ⁠la victoria electoral del líder de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsonaro en 2022.

Los abogados ⁠de Ramagem no respondieron de inmediato a ​una solicitud de comentarios, pero él ‌ha sostenido durante mucho ‌tiempo que es inocente.

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Paulo Figueiredo, un aliado de ⁠Bolsonaro que vive en Estados Unidos, dijo en X que Ramagem fue detenido por una infracción de tráfico menor.

Reuters no pudo verificar ​el motivo ‌de su detención, ni si estaba relacionado con la solicitud de extradición presentada por Brasil.

El caso contra Bolsonaro, líder de extrema derecha, provocó la ira del presidente ⁠de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo usó para justificar la imposición de aranceles a las importaciones brasileñas el año pasado.

La reacción de Trump no sirvió para descarrilar el caso, que concluyó en septiembre del año pasado con 29 condenas, incluida la ‌de Bolsonaro, quien actualmente cumple una pena de 27 años. Posteriormente, Trump levantó muchos de los aranceles que había impuesto.

Como jefe de la agencia de inteligencia de Brasil bajo el Gobierno de Bolsonaro, ‌a partir de 2019, Ramagem fue acusado de investigar a los críticos del expresidente y de proporcionar información ‌para ayudarle ⁠a desacreditar el sistema electoral de Brasil.

Con información de Reuters