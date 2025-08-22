El coste de las tropas y China, en el punto de mira de la reunión de Lee con Trump

FOTO DE ARCHIVO. El presidente surcoreano Lee Jae Myung pronuncia un discurso durante una rueda de prensa con motivo de sus primeros 30 días en el cargo en Yeongbingwan de la Casa Azul en Seúl, Corea del Sur

Cuando el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, se reúna con el presidente estadounidense, Donald Trump, la próxima semana para celebrar su primera cumbre, se le pedirá que pague más por el mantenimiento de las tropas estadounidenses en la península durante unas conversaciones que estarán dominadas por las cuestiones de seguridad y China.

En gran medida al margen de las frenéticas negociaciones comerciales que culminaron en un acuerdo no escrito el mes pasado, las cuestiones sobre el futuro de la alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos y el enfoque hacia la Corea del Norte armada con armas nucleares serán una parte clave de las discusiones en la Casa Blanca, dijeron responsables y analistas.

Un tema peliagudo para Lee puede ser la presión de Trump para que Seúl pague mucho más por las 28.500 tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur como legado de la Guerra de Corea de 1950-1953.

Un responsable estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, dijo que un área clave de enfoque sería el llamado reparto de la carga, y se espera que Trump presione a los surcoreanos para obtener más.

Seúl proporciona más de mil millones de dólares al año para apoyar la presencia de soldados estadounidenses y también pagó para construir la base estadounidense más grande en el extranjero, Camp Humphreys, dijo Victor Cha, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.

"Pero el presidente Trump claramente quiere más", dijo Cha, señalando sus avisos anteriores para que Seúl pague 5 mil millones o incluso 10 mil millones de dólares. "Quiere un gasto en defensa más cercano al 5% del PIB para todos los aliados; Corea del Sur está actualmente en el 3,5%"

Corea del Sur quiere modernizar la alianza con Estados Unidos para adaptarse al cambiante entorno de seguridad, como la rivalidad entre Estados Unidos y China, y está estudiando un mayor gasto en defensa, dijo el principal asesor de seguridad de Seúl, Wi Sung-lac.

"Corea del Sur y Estados Unidos están debatiendo la cuestión (del gasto) y las cifras y demás están aún en proceso y en discusión", declaró Wi en una rueda de prensa.

Con información de Reuters