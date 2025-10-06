El cierre de la Administración de EEUU llega a su sexto día bajo la amenaza de despidos

FOTO DE ARCHIVO: La gente camina cerca del edificio del Capitolio de EEUU durante el quinto día de un cierre parcial del gobierno en Washington, DC, EEUU

6 oct (Reuters) -El cierre de la Administración de Estados Unidos entró en su sexto día el lunes mientras los republicanos del presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso seguían en punto muerto y la Casa Blanca amenazaba con aumentar la presión ordenando despidos masivos de trabajadores federales.

El Senado, liderado por los republicanos, tenía previsto votar de nuevo medidas contrapuestas para financiar las agencias federales, incluidos un proyecto de ley provisional republicano aprobado por la Cámara de Representantes que financiaría las operaciones hasta el 21 de noviembre y una alternativa demócrata. No se esperaba que ninguna de las dos obtuviera los 60 votos necesarios.

Cuando se le preguntó el domingo por la noche cuándo empezaría el Gobierno a despedir a trabajadores federales, Trump dijo: "Ya está ocurriendo." Culpó a los demócratas del estancamiento, pero no dio más detalles sobre los planes de despido. La Casa Blanca ha dicho que podría despedir a miles si persiste el cierre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El director de Presupuesto de Trump, Russell Vought, ya ha congelado al menos 28.000 millones de dólares en fondos de infraestructuras para Nueva York, California e Illinois, todos ellos con una considerable población demócrata y críticos con el presidente.

Trump y sus aliados republicanos también se han burlado de los demócratas en las redes sociales con vídeos "deepfake" o ultrafalsos que recurren a estereotipos mexicanos mediante imágenes que el vicepresidente JD Vance describió como una broma.

Pero los líderes demócratas no mostraron señales de arrodillarse ante las tácticas de la Casa Blanca, que han causado malestar entre algunos republicanos centristas que temen que el enfoque pueda hacer que el estancamiento sea más difícil de superar.

"Lo que hemos visto es una negociación a través de vídeos 'deepfake', a la Cámara cancelando votaciones y, por supuesto, al presidente Trump pasando el día de ayer en el campo de golf. No es un comportamiento responsable", dijo el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, al programa "Meet the Press", de la NBC.

El cierre parcial, el 15º desde 1981, empató el lunes con el cuarto más largo en la historia de Estados Unidos igualando los seis días del cierre de 1995, que comenzó después de que el entonces presidente Bill Clinton vetara un proyecto de ley de gastos republicano. El cierre más largo duró 35 días en 2018-2019, durante el primer mandato de Trump.

EL SEGURO MÉDICO ES UNA PRIORIDAD DEMÓCRATA

Los demócratas del Senado, que exigen una extensión permanente de los subsidios federales para ayudar a las personas a pagar el seguro médico según la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, han votado en contra del proyecto de ley de financiamiento aprobado por la Cámara, conocido como resolución continua o CR, cuatro veces.

Con una mayoría de 53 a 47 escaños y un republicano que se opone a la CR, los líderes republicanos necesitan al menos ocho demócratas para apoyar su legislación de financiación. Pero hasta ahora solo dos demócratas y un independiente que forma parte de su coalición han cambiado de bando.

"Todo lo que tenemos que hacer es conseguir que cinco demócratas más voten 'sí', que el gobierno se abra, y entonces podemos empezar a hablar de todas estas otras cosas sobre las que quieren tener conversaciones", dijo el líder de la mayoría del Senado, John Thune, en el programa de Fox News "Sunday Morning Futures".

Sin embargo, los esfuerzos por alcanzar un acuerdo no han llegado a ninguna parte hasta ahora.

Con información de Reuters