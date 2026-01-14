EEUU suspenderá la tramitación de visados a 75 países la próxima semana, según Fox News

FOTO DE ARCHIVO: La bandera de Estados Unidos y el formulario de solicitud de visa H-1B se ven en esta ilustración

El Gobierno de Donald Trump está suspendiendo ‍todo el procesamiento ⁠de visas para visitantes de 75 países a partir del 21 de enero, informó Fox News el miércoles, que citó un memorando del Departamento de Estado de los ‌Estados Unidos.

Somalia, Rusia, Irán, ⁠Afganistán, Brasil, ⁠Nigeria y Tailandia están entre los países afectados, según el informe.

Representantes ‍del Departamento de Estado no respondieron de ⁠inmediato a una ‌solicitud de comentarios sobre el memorando, que según Fox News ordena a las embajadas estadounidenses denegar visados ‌en ‌virtud de la legislación vigente, mientras el Departamento reevalúa sus procedimientos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No se proporcionó ningún plazo.

La supuesta ​pausa ocurre en el contexto de una amplia campaña de represión de la inmigración emprendida por el presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, ‍desde que asumió el cargo el pasado enero.

En noviembre, Trump prometió "detener permanentemente" la inmigración procedente de todos los "países del Tercer ​Mundo" tras el tiroteo cerca de la Casa Blanca de ​un ciudadano afgano que mató a un miembro de ⁠la Guardia Nacional.

Con información de Reuters