Trump insta a iraníes a seguir protestando y dice que "la ayuda está en camino"

El ‍presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a los iraníes a seguir protestando y dijo que la ayuda estaba en camino, sin dar detalles, mientras el ‍establishment clerical de Irán agudizaba su ⁠represión contra las mayores manifestaciones en años.

"Patriotas iraníes, ¡SIGAN PROTESTANDO! ¡TOMEN SUS INSTITUCIONES! ... LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO", dijo Trump en una publicación en Truth Social, agregando que había cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que se detuviera la "matanza sin sentido" de manifestantes.

Los disturbios, desencadenados por las terribles condiciones económicas, han supuesto el mayor desafío interno a los gobernantes clericales de Irán en al menos tres años y se han producido en un momento de intensificación de la presión internacional tras los ataques israelíes y estadounidenses del año pasado.

Un funcionario iraní dijo el martes que unas 2.000 personas ‌habían muerto en las protestas, la primera vez que las autoridades reconocen el ⁠elevado número de víctimas mortales de una intensa represión ⁠durante dos semanas de disturbios en todo el país.

El funcionario iraní, en declaraciones a Reuters, dijo que personas a las que calificó de terroristas estaban detrás de las muertes tanto de manifestantes ‍como de personal de seguridad. El funcionario, que declinó ser nombrado, no dio un desglose de quién había sido asesinado.

El lunes por la noche, Trump ⁠anunció aranceles del 25% a la importación de ‌productos de cualquier país que haga negocios con Irán, uno de los principales exportadores de petróleo. Trump también ha dicho que entre las opciones que está sopesando para castigar a Irán por la represión figura una mayor acción militar, y a principios de este mes afirmó que "estamos preparados".

Teherán aún no ha respondido públicamente al anuncio de Trump sobre los aranceles, pero ‌fue rápidamente criticado ‌por China. Irán, ya sometido a fuertes sanciones estadounidenses, exporta gran parte de su petróleo a China, con Turquía, Irak, Emiratos Árabes Unidos e India entre sus otros principales socios comerciales.

RUSIA CONDENA LA "INJERENCIA SUBVERSIVA EXTERNA"

Rusia condenó lo que describió como "interferencia externa subversiva" en la política interna de Irán, diciendo el martes que las amenazas de ​Estados Unidos de nuevos ataques militares contra el país eran "categóricamente inaceptables".

"Quienes planean utilizar disturbios de inspiración externa como pretexto para repetir la agresión contra Irán cometida en junio de 2025 deben ser conscientes de las desastrosas consecuencias de tales acciones para la situación en Oriente Medio y la seguridad internacional global", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado.

A pesar de las protestas, que llegan en un momento especialmente vulnerable para las autoridades dada la magnitud de los problemas económicos, y de ‍años de presiones externas, aún no hay signos de fractura en la élite de seguridad que puedan poner fin al sistema clerical en el poder desde la Revolución Islámica de 1979.

Sin embargo, subrayando la incertidumbre internacional sobre lo que vendrá después en Irán, que ha sido una de las potencias dominantes en Oriente Medio durante décadas, el canciller alemán Friedrich Merz dijo que creía que el ​gobierno caería.

"Parto de la base de que estamos asistiendo a los últimos días y semanas de este régimen", declaró, añadiendo que si ha tenido que mantener el poder mediante la violencia, "está efectivamente en su ​final".

No precisó si esta previsión se basaba en los servicios de inteligencia o en otras evaluaciones.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, rechazó las críticas de Merz, acusando a ⁠Berlín de doble estándar y afirmando que había "borrado cualquier atisbo de credibilidad".

(Reportajes de Elwely Elwelly y la redacción de Dubai; Susan Heavey, Bhargav Acharya y Doina Chiacu en Washington; Maxim Rodionov en Moscú;Redacción: Michael Georgy, Angus McDowall y Tom Perry;Edición de Frances Kerry, Editado en español por Juana Casas)