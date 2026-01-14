Inter de Lautaro vs. Lecce por la Serie A de Italia: hora, TV en vivo y streaming online

El Inter de Lautaro Martinez busca retomar la senda del triunfo este miércoles cuando reciba a Lecce en San Siro por la fecha 16 de la Serie A, un partido postergado que los Nerazzurri necesitan ganar para mantener su liderazgo en la tabla. El equipo de Cristian Chivu viene de empatar 2-2 con Napoli en un partido vibrante donde el técnico rumano vio cómo su equipo dejaba escapar dos puntos valiosos en la lucha por el Scudetto.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Inter Milan y Lecce, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Inter y Lecce?

El partido entre Inter Milan y Lecce se jugará el miércoles 14 de enero de 2026 a las 16:45 horas (horario argentino) en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. La transmisión del encuentro será exclusivamente por Disney+ en streaming. Se trata de un partido de recupero de la fecha 16 de la Serie A que se postergó por compromisos de copas internacionales.

Inter llega a este compromiso como líder absoluto de la Serie A con 18 partidos jugados, 14 victorias y 40 goles a favor. El equipo de Cristian Chivu, que asumió en junio de 2025 tras la salida de Simone Inzaghi al Al-Hilal, atraviesa un momento de gran estabilidad futbolística pese al empate ante Napoli. Los Nerazzurri vienen de igualar 2-2 en San Siro el 11 de enero contra el segundo clasificado, en un partido donde Dimarco y Calhanoglu marcaron para el local pero McTominay rescató el punto para los partenopeos con un doblete.

El desafío para Chivu pasa por gestionar las lesiones y rotaciones de cara a un calendario apretado. El técnico rumano no podrá contar con Di Gennaro (fractura de escafoides en la muñeca derecha, vuelve a fines de enero), Dumfries (operado del tobillo, regresa en febrero), Palacios (problemas musculares) ni Darmian (molestia física, vuelve a mediados de enero). Además, Calhanoglu es una duda por fatiga en el gemelo y Jo Martinez tiene un esguince de tobillo que lo pone en evaluación. La buena noticia es que el plantel tiene profundidad suficiente para suplir estas bajas sin perder competitividad.

Lecce, por su parte, llega en una situación delicada: marcha 16° en la tabla con apenas 4 victorias en 19 partidos, 13 goles a favor y 27 en contra. El equipo de Eusebio Di Francesco está peligrosamente cerca de la zona de descenso y necesita puntos con urgencia para alejarse de los puestos de abajo. Los Giallorossi vienen de caer 2-1 ante Parma el 11 de enero, un resultado que dejó mal sabor de boca en el plantel y que aumentó la presión sobre el técnico.

El conjunto salentino también tiene bajas importantes: Berisha sufre una lesión de segundo grado en el recto femoral del muslo derecho y regresa a mediados de enero, mientras que Fruchti y Morente están descartados por problemas musculares y fascitis plantar respectivamente. Gaby Jean es duda por fatiga muscular leve. Además, Lameck Banda y Kialonda Gaspar están suspendidos y no podrán jugar. Di Francesco sabe que enfrentar al líder en su estadio será una misión complicada, pero confía en que su equipo pueda jugar con orden defensivo y aprovechar alguna contra para sorprender.

El historial reciente entre ambos equipos es ampliamente favorable para Inter, que domina los enfrentamientos directos con autoridad. En el último cruce de la temporada 2025/26, los Nerazzurri se impusieron con claridad en el Via del Mare. Sin embargo, Chivu no quiere confiarse: sabe que el fútbol italiano es impredecible y que Lecce jugará con la desesperación de quien necesita puntos para salvarse del descenso.

Formaciones probables de Inter y Lecce

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni; Luis Henrique, Nicolò Barella, Piotr Zielinski, Henrikh Mkhitaryan, Carlos Augusto; Marcus Thuram, Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

Lecce: Wladimiro Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Antonino Gallo; Lassana Coulibaly, Ramadani, Youssef Maleh; Riccardo Sottil, Nikola Stulic, N'Dri. DT: Eusebio Di Francesco.

Inter Milan dispondría un sistema 3-5-2, con algunas modificaciones respecto al equipo titular habitual. En el arco estaría Yann Sommer, mientras que la línea de tres centrales la conformarían Yann Bisseck por derecha, Manuel Akanji en el centro y Alessandro Bastoni por izquierda. Francesco Acerbi y Stefan de Vrij presionan por un lugar, pero Chivu mantendría la confianza en el trío titular.

En los carriles, Luis Henrique jugaría por derecha debido a las lesiones de Dumfries y Darmian, mientras que Carlos Augusto sería el carrilero izquierdo, levemente favorecido sobre Federico Dimarco que viene de jugar contra Napoli. En el mediocampo, Nicolò Barella sería el volante más adelantado, acompañado por Piotr Zielinski (que reemplaza a Calhanoglu por su molestia) y Henrikh Mkhitaryan, aunque este último disputa el puesto con el polaco.

Arriba, la dupla ofensiva estaría formada por Lautaro Martínez como referencia y Marcus Thuram como acompañante, aunque Pio Esposito presiona fuertemente por el lugar del francés y Federico Bonny también está disponible tras recuperarse. Chivu tiene muchas opciones y podría sorprender con cambios pensando en la carga de partidos que se viene.

El Lecce se pararía con un 4-3-3 buscando solidez defensiva y salidas rápidas en contraataque. Wladimiro Falcone será el arquero titular, mientras que la línea de cuatro estaría compuesta por Veiga como lateral derecho, la dupla central de Siebert y Tiago Gabriel (en reemplazo del suspendido Gaspar), y Antonino Gallo por la izquierda. El mediocampo lo formarían Lassana Coulibaly, que regresa tras la Copa África, Ramadani como ancla dictando los tiempos del juego, y Youssef Maleh, favorecido sobre el nuevo fichaje Gandelman.

Arriba, el tridente ofensivo podría estar integrado por Riccardo Sottil por derecha, Nikola Stulic como delantero centro y N'Dri por izquierda, ya que Lameck Banda está suspendido. La ausencia del veloz extremo africano es una baja sensible para Di Francesco, quien tendrá que buscar alternativas para generar peligro en ataque. El técnico italiano sabe que necesitará un partido perfecto defensivamente y aprovechar las pocas chances que tenga para poder sorprender al líder.

