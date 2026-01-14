La crisis económica provocada por las medidas del gobernador Carlos Sadir profundizan el crecimiento de la demanda alimentaria en Jujuy. Desde el Centro Comunitario San Pantaleón denuncian que "el subsidio que reciben los comedores infantiles equivale a 15 pesos por día por chico". Esta cifra, trasladada a un esquema de 20 días hábiles, se traduce en un presupuesto mensual irrisorio de $3.000 por niño.

El tesorero de esta institución ubicada en barrio Malvinas Argentinas, Juan Vargas, señaló que el aporte estatal "resulta insuficiente y llega con atraso". En esa línea, sostuvo que "la última vez que se pagó fue en septiembre" y la actualización más reciente del presupuesto se hizo hace dos años.

Vargas sostuvo que la política provincial de asistencia alimentaria funciona de manera “sesgada” y solo contempla la comida, sin cubrir gastos esenciales para que un comedor funcione diariamente. “No te reconocen equipamiento, utensilios, artículos de limpieza, servicios, ni personal. Una institución involucra a las madres que cocinan y también tienen derecho a comer, pero el Estado no cubre nada de eso”, señaló.

En tanto, el dirigente social de San Salvador de Jujuy cuestionó la propuesta oficial de trasladar el esquema de compra de alimentos a un sistema de proveedores. Según relató en diálogo con el medio Todo Jujuy, la administración de Sadir “apretó para que los comedores pasen a esa modalidad", pero en San Pantaleón "decidieron negarse".

“Tenemos más de 20 años administrando fondos y es un derecho adquirido. No queremos aceptar porque todo es oscuro. Hay un solo proveedor que cubre todos los comedores infantiles y todas las escuelas”, advirtió.

Consultado sobre cómo sostienen las comidas con esos montos, Vargas explicó que muchas instituciones "realizan actividades para recaudar", como ventas de comida, eventos y aportes solidarios. Sin embargo, remarcó que eso no alcanza. “Es una ilusión decir que se cubre la necesidad de lo que no aporte el Estado. En situaciones críticas como la que estamos viviendo, se hace muy difícil”, afirmó.

Jujuy: cientos de familias se volcaron al comercio ambulante para sumar ingresos

El contexto económico en el territorio jujeño parece no tener piso, por lo que los comerciantes deben buscar alternativas para hacerle frente a este panorama oscuro. El director de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rubén Tabarcachi, confirmó que la capital jujeña atravesó "un pico de descontrol" en materia de vendedores ambulantes.

Esto se refleja en una en el aumento del pluriempleo: "El espacio público es para quienes más lo necesitan, pero también entendemos que hay familias que, aun teniendo un trabajo o cobertura médica, están pasando por dificultades por temas de salud, educación de los hijos u otras situaciones. En esos casos podemos hacer excepciones, siempre fundamentadas por el área social", señaló.

Desde hace meses, el nivel de actividad está amesetado, con un consumo masivo que sigue en retroceso, salarios planchados, destrucción de empleo formal y una industria y construcción que continúan en caída.