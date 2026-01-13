Trabajadores jujeños denuncian despidos arbitrarios en diversas comisiones municipales: "Oídos sordos"

La situación laboral en el interior de Jujuy atraviesa un momento crítico por las medidas económicas del presidente Javier Milei y la réplica del modelo impulsada por el gobernador Carlos Sadir. El secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM), Sebastián López, calificó de "muy preocupante" el escenario actual tras confirmar que ya se registran más de 45 despidos en diversas localidades.

El dirigente gremial denunció que el cambio de autoridades recientes profundizó la precariedad laboral y se convirtió en la moneda de cambio para que los nuevos comisionados paguen favores políticos. "En algunos casos lo dicen con total sinceridad: tienen que despedir personal para poder incorporar a su propia gente en el municipio", afirmó en declaraciones para Jujuy al Momento, para lugar subrayar que esta realidad no se limita solo a las grandes ciudades, sino que golpeó con fuerza a las comunidades más pequeñas.

Mientras el gobierno de Milei impulsa el polémico proyecto de reforma laboral, en territorio jujeño advierten que "los despidos ya están a la orden del día en los municipios". López expuso la falta de fundamentos para desvincular a los trabajadores: según el gremio, no existe un análisis del desempeño ni se respeta la antigüedad de los empleados. Las decisiones son calificadas como "arbitrarias", con el único fin de generar vacantes para quienes participaron activamente en las campañas electorales de las autoridades entrantes.

Ante este panorama, el SEOM recordó que se presentaron diversas propuestas a la administración de Sadir para blindar los derechos de los trabajadores, tales como la aplicación del jornal permanente y el pase a planta permanente. Sin embargo, López lamentó que estas gestiones no hayan tenido éxito: "Lamentablemente, el Gobierno hizo oídos sordos a ese pedido y no obtuvimos respuestas favorables", señaló el secretario, marcando la desprotección que sufre el sector. De esta manera, el sindicato inició medidas legales y administrativas, elevando presentaciones ante el Ministerio de Trabajo y las intendencias correspondientes en busca de una mesa de diálogo.

Sadir creó un ministerio de Minería mientras se acumulan los despidos en el área

Mientras empresas mineras de la provincia de Jujuy siguen con los despidos por la crisis económica, el gobernador Sadir creó el nuevo Ministerio correspondiente a esta actividad económica fundamental del sector primario: este martes, el mandatario provincial le tomó juramento a José Gómez, quien comenzó su desempeño en la administración pública de la mano del expresidente Mauricio Macri y el exgobernador Gerardo Morales.

El flamante funcionario afirmó que “el nuevo Ministerio de Minería se inaugura como una decisión política de alto impacto que jerarquiza el trabajo iniciado en 2015 en el sector minero”. Además, resaltó que “no implica mayor burocracia, sino elevar al rango ministerial una actividad clave que hoy representa el 10% del Producto Bruto Geográfico de la provincia”.

La creación de la cartera responde al crecimiento de la actividad extractivista en territorio jujeño y su impacto en la economía local, tal como señaló Sadir respecto al crecimiento en la participación del PBG (Producto Bruto Geográfico). "Reducción de costos" fue el motivo que le dio la importante empresa Minera Exar, operadora del proyecto Cauchari-Olaroz, a los más de 80 trabajadores que despidió en julio del año pasado. La situación en la minera fue denunciada por el diputado Gastón Remy del FIT de esa provincia.