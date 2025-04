Cientos de manifestantes se vuelcan en ciudades europeas contra Trump

Manifestantes protestan contra el CEO de Tesla, Elon Musk, frente al nuevo concesionario de Tesla en Londres

Cientos de personas protestaron el sábado en ciudades europeas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su asesor, Elon Musk, tras una semana difícil para los mercados financieros después de que Trump anunció aranceles globales.

En la ciudad alemana de Fráncfort, la manifestación "¡Manos fuera!" fue organizada por Democrats Abroad, la organización oficial del Partido Demócrata para los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero.

En Berlín, frente a una sala de exposición de Tesla, los manifestantes portaban pancartas en las que pedían a los estadounidenses residentes en Alemania que protestaran por "el fin del caos" en su país.

Reunidos en la Opernplatz de Fráncfort, miembros del grupo Democrats Abroad exigieron la dimisión del presidente estadounidense, con pancartas en las que se leían lemas como "Restaura la democracia", "Saca las manos de nuestros datos personales" y "El mundo está harto de tus estupideces, Donald, ¡vete!".

En Berlín, los lemas dirigidos a Musk rezaban "Cállate Elon, nadie te ha votado", y un perro llevaba un cartel que decía "Perros contra DOGE", en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige Musk, una iniciativa del segundo Gobierno de Trump para reducir el gasto federal y el fraude.

En París, la capital francesa, unas 200 personas, en su mayoría estadounidenses, se concentraron en la plaza de la República para protestar contra Trump. Algunos pronunciaron discursos para denunciar al presidente, mientras los manifestantes ondeaban pancartas que iban desde "Resist Tyrant", "Rule of Law", "Feminists for Freedom not fascism" y "Save Democracy". Uno cantó y tocó la canción de Bob Dylan "Masters of War".

También se celebraron protestas contra Trump y Musk en otras ciudades europeas, como Londres y Lisboa.

En la capital británica, unos cientos de personas se congregaron en Trafalgar Square, con pancartas que decían "Orgulloso americano avergonzado" y "WTAF America?". La multitud coreó "Manos fuera de Canadá", "Manos fuera de Groenlandia" y "Manos fuera de Ucrania" mientras escuchaba discursos críticos contra Trump.

Con información de Reuters