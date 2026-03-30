La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington.

​La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el lunes a ‌periodistas que el presidente ‌de Estados Unidos, Donald Trump, estaría interesado en pedir a los países árabes que sufraguen los costos de la guerra contra Irán, y añadió que cree que Trump tendría más que decir al respecto.

Leavitt, a quien se le preguntó ​en una ⁠rueda de prensa si los países árabes darían ‌un paso al frente para ayudar ⁠con los gastos de ⁠la guerra, dijo que no se adelantaría al presidente republicano, pero que era una idea que Trump ⁠tenía.

"Creo que es algo que al presidente ​le interesaría bastante pedirles que hicieran", ‌dijo Leavitt. "Es una idea ‌que sé que tiene y algo sobre lo ⁠que creo que le oirán hablar más".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Leavitt dijo que las conversaciones con Irán continuaban y avanzaban bien, y añadió que lo que ​Teherán dice ‌públicamente difiere de lo que comunica a los funcionarios estadounidenses en privado, y que Irán había aceptado en privado algunos de los puntos de Washington.

"A pesar de ⁠toda la postura pública que se escucha del régimen y de las informaciones falsas, las conversaciones continúan y van bien. Lo que se dice públicamente es, por supuesto, muy diferente de lo que se nos comunica en privado", dijo Leavitt.

Advirtió de que ‌todo lo que Irán diga a Washington en privado será puesto a prueba y que Estados Unidos se asegurará de que Teherán rinda cuentas de su palabra.

Trump advirtió el lunes de que las ‌centrales energéticas y los pozos de petróleo de Irán serían destruidos si no abría el estrecho de Ormuz, ‌después de ⁠que Teherán calificó las propuestas de paz de Estados Unidos de "poco realistas" y ​lanzó oleadas de misiles contra Israel.

Con información de Reuters