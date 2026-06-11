EEUU y Corea del Sur hablan sobre disuasión nuclear ante la expansión de armamento de Corea del Norte

FOTO DE ARCHIVO: Imagen satelital que muestra una fábrica de producción de material nuclear en Yongbyon.

Representantes estadounidenses ​y surcoreanos debatieron el jueves sobre el refuerzo de la disuasión nuclear y la preparación frente al creciente programa armamentístico de Corea del Norte, según informó el ‌Ministerio de Defensa de Corea del ‌Sur, en unas conversaciones celebradas en Seúl en el marco de su Grupo Consultivo Nuclear (NCG, por sus siglas en inglés).

La reunión se produce ante la creciente preocupación de que Corea del Norte esté ampliando su capacidad para producir material nuclear apto para armas, después de que medios estatales mostraran al líder Kim Jong-un inspeccionando una planta de producción de material nuclear recién puesta en funcionamiento y pidiendo una expansión "exponencial" de las fuerzas nucleares del ​país.

La sexta reunión del grupo ⁠fue copresidida por Kim Hong-cheol, jefe de política de defensa de Seúl, y ‌Robert Soofer, un alto responsable de defensa estadounidense encargado de la disuasión ⁠nuclear y la política de armas de destrucción masiva.

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También ⁠asistieron representantes de los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores y de los servicios de inteligencia.

El ministerio dijo que ambas partes revisaron los avances en la labor del grupo consultivo, ⁠desde el intercambio de información y los procedimientos de crisis hasta los ejercicios ​conjuntos y la comunicación, y exploraron formas de reforzar aún ‌más la disuasión nuclear y la preparación de ‌los aliados.

La semana pasada, Corea del Norte publicó imágenes de Kim visitando una ⁠instalación de producción de material nuclear recién inaugurada y dijo que había revisado los planes para ampliar las fuerzas nucleares del país, lo que los analistas interpretaron como una señal de la intención de Pionyang de aumentar la producción de material fisionable.

Hong Min, investigador del ​Instituto Coreano ‌para la Unificación Nacional, dijo que la producción de material nuclear apto para armas de Corea del Norte y su capacidad para fabricar ojivas a gran escala podrían ser mayores de lo que se pensaba. Esto sería posible si varias instalaciones de enriquecimiento entraran en pleno funcionamiento, entre ellas Kangson, una nueva ⁠planta en Yongbyon, y una posible instalación en Kusong, señaló.

The Wall Street Journal informó de que la capacidad de enriquecimiento de uranio de Corea del Norte podría aumentar en torno a un 75% una vez que la nueva instalación de Yongbyon alcance su plena producción, basándose en un análisis de VERTIC, una organización sin ánimo de lucro con sede en Londres dedicada a la verificación del control de armas.

Se estimaba que la instalación contaba con más de 9.000 centrifugadoras ‌capaces de producir unos 160 kilos de uranio altamente enriquecido al año, además de una capacidad anual previa estimada de unos 215 kilos, según el informe.

El presidente chino, Xi Jinping, también visitó Pionyang esta semana, en su primer viaje al país en siete años. Las declaraciones de China y Corea del Norte hicieron hincapié en una mayor cooperación política, económica y cultural, ‌pero no mencionaron la desnuclearización.

El NCG se puso en marcha tras la Declaración de Washington de 2023, un pacto entre Estados Unidos y Corea del Sur que incluía dar a Corea del Sur ‌más información sobre la ⁠planificación nuclear estadounidense en caso de cualquier conflicto con Corea del Norte.

Las conversaciones se producen en un momento en que Seúl está tratando de ​conseguir la transferencia del control operativo en tiempo de guerra desde Washington, un proceso que ha suscitado dudas sobre cómo coordinarían los aliados la planificación nuclear y las fuerzas convencionales.

Con información de Reuters