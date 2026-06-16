EEUU usa una táctica de contrabando iraní para sacar petróleo del Golfo de forma clandestina

Imagen satelital de barcos uno al lado del otro en el mar, frente a la costa de Sohar.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ​han supervisado decenas de trasvases secretos de petróleo de barco a barco para mantener el flujo de las exportaciones energéticas del Golfo, utilizando drones aéreos y acuáticos, así como helicópteros, en una operación destinada a guiar a los convoyes hasta los petroleros que los esperan.

La operación, llevada a cabo en las proximidades del estrecho de Ormuz, emplea una técnica de transporte de ida y vuelta utilizada desde hace tiempo por Irán para eludir las sanciones.

Once personas familiarizadas con la operación identificaron dos ubicaciones concretas en las que se llevan a cabo ‌las transferencias de petróleo: una frente a la costa de Fuyaira, en los Emiratos Árabes Unidos, y la otra frente ‌al puerto de Sohar, en Omán.

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La operación comenzó a principios de mayo y, según los datos de navegación y las imágenes de satélite analizados por Reuters, al menos 116 buques han participado en los trasvases.

Aún el martes por la mañana se podían ver 12 pares de buques uno al lado del otro en el golfo de Omán: ocho frente a la costa de Sohar, en Omán, y cuatro cerca de Fuyaira, según imágenes de satélite analizadas por Reuters.

La semana pasada, el 11 de junio, cuando la actividad parecía haber alcanzado su punto álgido, se podían ver 17 pares de buques realizando trasvases simultáneos de petróleo en los dos emplazamientos, según imágenes de ese día.

Un helicóptero Apache derribado por Irán el 9 de junio —lo que desencadenó bombardeos de represalia por parte de Estados Unidos— participó en la misión, según cuatro fuentes, entre ellas un exfuncionario estadounidense con conocimiento del ataque.

Mediante imágenes de satélite, Reuters contabilizó seis pares de buques cisterna agrupados en una pequeña zona frente al puerto de Sohar el día en que fue derribado el Apache.

Reuters no pudo confirmar qué papel desempeñó el Apache en la operación. En respuesta a las preguntas de Reuters, un funcionario de Defensa de Estados Unidos afirmó que ninguna fuerza del Mando Central participa en una operación de transferencia de petróleo de barco a barco en alta mar. Ambos tripulantes fueron rescatados por una embarcación teledirigida, según indicaron funcionarios estadounidenses.

Hasta ahora no se había informado sobre el alcance de los trasvases de barco a barco, cómo funcionan ni el papel del "Apache" en ​la operación. La Casa Blanca remitió las preguntas al Centcom. El Gobierno iraní no respondió ⁠a las solicitudes de comentarios sobre la operación de trasvase.

Los dos puntos en los que se llevan a cabo estas transferencias, en el golfo de Omán, cerca de la salida del estrecho de Ormuz, se encuentran próximos a los límites trazados por la Autoridad del Estrecho del Golfo ‌Pérsico, un nuevo organismo iraní creado para gestionar el estrecho de Ormuz. Los buques que incumplan las órdenes de Irán corren el riesgo de sufrir ataques con drones y misiles por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El propio ⁠puerto de Fuyaira ha sido objeto de repetidos ataques iraníes durante el tiempo que lleva en marcha esta operación liderada por Estados Unidos.

El pasado fin de semana, según el ⁠grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard, un "proyectil desconocido" impactó en un petrolero frente a la costa de Omán. Vanguard afirmó en un comunicado que la tripulación se encontraba a salvo y que el impacto provocó algunas fugas de la carga, pero ningún daño medioambiental. No especificó si el petrolero estaba realizando una transferencia de barco a barco.

Irán respondió a la guerra entre Estados Unidos e Israel cerrando de facto el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa aproximadamente una quinta parte del consumo mundial de petróleo. Esto provocó la mayor interrupción del suministro energético mundial de la historia y ⁠ha impulsado la inflación en todo el mundo.

Las transferencias de barco a barco, aunque arriesgadas e ineficientes, parecen formar parte de los esfuerzos del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ayudar a restablecer los flujos normales de petróleo desde el Golfo.

Trump dijo ​que el estrecho de Ormuz se reabriría el viernes en virtud de un acuerdo marco de paz con Irán anunciado esta semana, pero los detalles siguen siendo vagos. Reuters no pudo determinar si el acuerdo anunciado ‌había afectado a las transferencias de petróleo.

Una investigación de Reuters publicada el 20 de mayo reveló que Irán ha establecido su propio ‌sistema para guiar a los buques por el lado opuesto del estrecho, lo que implica puestos de control en las islas, acuerdos diplomáticos y, en ocasiones, el pago de tasas.

SALIDAS ESCALONADAS Y PUNTOS DE PASO

Las operaciones de trasvase estadounidenses están totalmente controladas por el Ejército de ⁠Estados Unidos, afirmaron ocho de las fuentes, entre ellas un contratista de seguridad privada que ha participado en los trasvases.

Los petroleros deben navegar hasta un punto de encuentro antes de llegar al estrecho y, a continuación, escalonar sus salidas de modo que se mantengan a una distancia de entre 3.000 y 4.000 metros entre sí, según una de las fuentes y las imágenes de satélite. Sus transpondedores están apagados y sus luces atenuadas, según cuatro fuentes.

Una serie de puntos de referencia permite al Ejército estadounidense supervisar el avance de los petroleros designados, pero los estadounidenses "obviamente los están vigilando todo el tiempo", dijo una de las fuentes.

Al atravesar el estrecho, justo más allá de una zona que Irán ha delimitado como bajo su control, los petroleros se colocan junto a los buques receptores —muchos de los cuales son petroleros de gran tamaño (VLCC, por sus siglas en inglés)— para iniciar las transferencias de petróleo. Estas tardan entre 24 y 40 ​horas en completarse. A continuación, los petroleros vacíos regresan ‌a través del estrecho y los VLCC recién cargados prosiguen su travesía.

Lo que hace posible esta operación de barco a barco es que hay algunos transportistas dispuestos a navegar con sus buques por el estrecho para entregar el petróleo a los petroleros que esperan, a pesar del bloqueo iraní.

Pero la operación es arriesgada. "Simplemente no se sabe cuándo Irán podría decidir empezar a utilizar drones o incluso lanchas artilladas para impedir que incluso esos buques transiten por el estrecho", dijo Noam Raydan, investigador principal del Washington Institute especializado en riesgos marítimos y que revisó las conclusiones de Reuters.

Irán lleva años utilizando la técnica de transferencia de buque a buque para eludir las sanciones, ya que oculta el origen del petróleo. Los iraníes suelen operar con un par de buques a la vez, tanto para evitar ser detectados como porque sus exportaciones antes de la guerra eran relativamente pequeñas.

La operación liderada por Estados Unidos, que implica transferencias masivas, ofrece a los productores del Golfo una mayor protección frente a los ataques de represalia iraníes, de modo que puedan transportar crudo, ⁠condensado y productos petroleros a compradores internacionales.

Reuters analizó más de una docena de imágenes de satélite tomadas entre el 2 de mayo y el 11 de junio que muestran trasvases de barco a barco en los que participan flotas de petroleros estatales del Golfo y buques de gestión internacional que reciben el petróleo. Los datos de transporte marítimo de LSEG y Kpler analizados por Reuters revelaron encuentros repetidos entre petroleros que operaban en la zona durante el mismo período.

A partir de las imágenes disponibles hasta el 11 de junio, Reuters calculó que al menos 90 millones de barriles de crudo y productos petroleros podrían haber transitado por la red marítima desde principios de mayo.

Estos volúmenes, calculados en función de la capacidad de carga de los petroleros, siguen siendo reducidos en comparación con el promedio anterior a la guerra, que rondaba los 20 millones de barriles diarios que atravesaban el estrecho.

"A medida que las antiguas normas se debilitan, resulta irónico que Estados Unidos esté ahora siguiendo el ejemplo de China, Rusia, Corea del Norte e incluso Irán, cuyas denominadas 'flotas en la sombra' fueron pioneras en estas técnicas precisamente para eludir las sanciones de Estados Unidos y de la ONU", escribió el viernes Michael Froman, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, en una nota.

Froman se refería a la práctica de enviar buques a través del estrecho sin transpondedores, algo que Trump mencionó en unas declaraciones el 10 de junio tras el derribo del Apache.

Seis fuentes con conocimiento directo de la operación dijeron que Estados Unidos ha prestado apoyo a los buques participantes mediante una combinación de vigilancia aérea, controles de cumplimiento y supervisión, en lugar de ‌una escolta naval. Reuters no encontró indicios de que personal militar estadounidense participara directamente en los traslados.

A TRAVÉS DEL ESTRECHO

La parte receptora de la operación está dominada por operadores internacionales de petroleros, según un análisis de los registros de transporte marítimo. Uno de ellos, Dynacom Tankers Management, con sede en Grecia, ha aludido a sus esfuerzos por encontrar formas creativas de transportar petróleo a través del estrecho desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

"La libertad de navegación es esencial y nadie puede imponer peajes ni ningún otro tipo de carga", dijo George Procopiou, fundador de Dynacom, en una conferencia sobre transporte marítimo organizada por Capital Link en Atenas el 1 de junio.

"Estamos aquí para servir, y Grecia tiene una tradición de romper bloqueos que se remonta a la Antigüedad", afirmó. "No quiero entrar en más detalles, pero creo que las pistas son suficientes para entender a qué me refiero".

Dynacom no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la operación estadounidense.

Sin embargo, otra fuente del sector marítimo señaló que el nuevo sistema conlleva sus propios riesgos para su industria.

"Hay una escasez de datos fiables", señaló la fuente especializada en seguridad marítima. Los transpondedores utilizados para comunicar la ubicación de los buques están apagados, "y las empresas no están informando a través de los centros ‌de notificación habituales". Esto conlleva el riesgo de colisión entre los buques, que navegan de noche con las luces apagadas a velocidades que no permiten maniobrar con facilidad, según varios responsables del sector naviero.

Cuatro fuentes familiarizadas con los acuerdos indicaron que los operadores que soliciten acceso al sistema deben someterse a un proceso de revisión de cumplimiento antes de que se les asignen franjas horarias de tránsito. El proceso incluye el envío de información a la Oficina de Cooperación Naval y Orientación para la Navegación de la Armada de Estados Unidos en Baréin.

Dos documentos preliminares de cumplimiento revisados por Reuters exigían a los operadores que proporcionaran historiales completos de seguimiento geoespacial, la ‌divulgación íntegra de la titularidad real, la documentación de la carga y ⁠la disposición a permitir la realización de pruebas en la carga.

Si se aprueban, a los buques participantes se les asignan franjas horarias de tránsito y permanecen en contacto con la oficina militar estadounidense en Baréin durante todo el viaje.

Las exportaciones de los Emiratos Árabes Unidos representan una parte sustancial de la operación de trasvase de Estados Unidos, según los registros de transporte marítimo revisados por Reuters. Seis de las fuentes afirmaron que la empresa petrolera nacional de los EAU, ADNOC, ha sido una ​de las participantes más activas en los trasvases liderados por Estados Unidos.

La Kuwait Oil Tanker Company también ha participado activamente en los trasvases. El 6 de junio, uno de los días de mayor actividad en los trasvases, se extrajeron unos 2,3 millones de barriles de crudo de uno de sus buques frente a la costa de Sohar, según datos de TankerTrackers.com.

El buque receptor, el Sea Ruby, fue avistado cinco días después frente a la costa suroeste de la India, con rumbo a China, donde se esperaba que descargue.

El Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, la ADNOC y la Kuwait Oil Tanker Company no respondieron a las solicitudes de comentarios.

"No veo una solución permanente en todo esto", afirmó Raydan. "Se trata de una solución temporal en medio de unas circunstancias excepcionales".

Con información de Reuters