EEUU planea reducir aviones y buques para operaciones de la OTAN en Europa, según el NYT

El logotipo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la bandera de Estados Unidos en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica

Estados ​Unidos tiene previsto reducir de forma significativa el número de aviones y buques de guerra ‌que pone a disposición ‌de las operaciones de la OTAN en Europa, según informó el viernes el New York Times, basándose en la información de dos fuentes europeas.

La decisión limitaría la capacidad de la OTAN para lanzar ataques de largo alcance y llevar a ​cabo operaciones de ⁠vigilancia, según el informe.

El plan de EEUU incluye ‌reducir el número de aviones de ⁠combate F-16 y F-15E de ⁠unos 150 a 100, así como reducir los aviones de reconocimiento marítimo de 26 a 15 y retirar ⁠los ocho aviones cisterna de reabastecimiento aéreo ​que anteriormente ponía a disposición de ‌Europa, según el informe.

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También ‌tiene como objetivo reasignar un submarino lanzamisiles y ⁠un portaaviones, junto con varios buques de guerra y decenas de aviones que se unen a las misiones del portaaviones, según el New York ​Times, ‌que añade que uno de los dos grupos de bombarderos asignados anteriormente a la defensa de Europa también podría ser reasignado.

Reuters no pudo verificar de inmediato la información. La ⁠OTAN y el Departamento de Defensa de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Mando Este de EEUU dijo la semana pasada que "redimensionaría" sus contribuciones al Modelo de Fuerzas de la OTAN, sin dar más detalles.

Reuters informó en mayo de que ‌Estados Unidos tenía previsto reducir las capacidades militares que pondría a disposición de sus aliados de la alianza durante una crisis grave.

El Gobierno del presidente de EEUU, Donald Trump, ha acusado repetidamente a los ‌Gobiernos europeos de invertir insuficientemente en sus ejércitos y de depender en exceso de la protección de EEUU, al ‌tiempo que ⁠instaba tanto a los aliados europeos como a los asiáticos a aumentar el ​gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB.

Con información de Reuters