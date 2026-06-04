EEUU impone sanciones al presidente cubano Díaz-Canel

FOTO ARCHIVO-El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso durante una ceremonia para conmemorar el 65 aniversario de la Revolución Cubana

Por Jasper ​Ward

WASHINGTON, 4 jun (Reuters) - Estados Unidos impuso el jueves sanciones al ‌presidente cubano ‌Miguel Díaz-Canel y a algunas personas y entidades vinculadas a él, según la página web del Departamento del Tesoro.

El Gobierno cubano no respondió de inmediato ​a una ⁠solicitud de comentarios sobre las ‌sanciones, que también afectaban ⁠a otras cuatro ⁠personas y cinco entidades, entre ellas el Ministerio de las Fuerzas ⁠Armadas Revolucionarias de Cuba.

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Díaz-Canel, de ​60 años, ocupa ‌la presidencia del país ‌caribeño desde que sustituyó en ⁠2018 a Raúl Castro.

La medida del jueves contra Díaz-Canel es la más reciente de ​Washington ‌para elevar la presión sobre los líderes comunistas de la isla.

Las sanciones se anunciaron cuando el presidente Donald ⁠Trump dijo a periodistas que Estados Unidos quería que Cuba "fuera un país bien gestionado".

El mes pasado, el Gobierno de Estados Unidos había impuesto sanciones a 11 funcionarios cubanos, ‌entre ellos el ministro de Comunicaciones, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.

Estados Unidos también acusó a Raúl Castro de ‌asesinato por su presunta implicación en un incidente de 1996 en ‌el que ⁠aviones cubanos derribaron unos pilotados por un grupo ​de exiliados cubanos.

Con información de Reuters