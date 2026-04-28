EEUU e Irán se enfrentan en la ONU por la elección de Irán como vicepresidente del TNP

La sede de las Naciones Unidas antes de una reunión sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear en la ONU, en Nueva York, EEUU

Estados ​Unidos e Irán se enfrentaron el lunes en las Naciones Unidas por el programa nuclear del país de Oriente Medio y por ‌la designación de Teherán como ‌uno de las decenas de vicepresidentes de una conferencia de un mes de duración destinada a revisar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

La 11.ª conferencia para revisar la aplicación del TNP, que entró en vigor en 1970, comenzó el lunes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Diferentes grupos propusieron a 34 vicepresidentes de la conferencia, y el presidente ​de la misma, el ⁠embajador de Vietnam ante la ONU, Do Hung Viet, dijo que Irán ‌fue elegido por "el grupo de Estados no alineados y otros ⁠Estados".

Christopher Yeaw, subsecretario de la Oficina de ⁠Control de Armas y No Proliferación de EEUU, dijo ante la conferencia que la elección de Irán era una "afrenta" al TNP.

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Afirmó que era "indiscutible que Irán lleva ⁠mucho tiempo demostrando su desprecio por los compromisos de no proliferación ​del TNP" y que se había negado a cooperar ‌con el organismo de control nuclear ‌de la ONU para resolver las dudas sobre su programa.

Calificó la elección ⁠de Irán de "más que vergonzosa y una humillación para la credibilidad de esta conferencia".

Reza Najafi, embajador de Teherán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica, rechazó la declaración de Estados Unidos calificándola de "infundada y con motivaciones políticas". "Es ​indefendible que ‌Estados Unidos, como único Estado que ha utilizado armas nucleares y el que sigue ampliando y modernizando su arsenal nuclear... pretenda posicionarse como árbitro del cumplimiento", dijo ante la reunión.

La cuestión nuclear ha estado en el centro de la guerra de dos meses entre ⁠Irán y Estados Unidos e Israel, y el presidente estadounidense, Donald Trump, reiteró el domingo que Irán nunca podrá tener un arma nuclear.

Irán lleva mucho tiempo exigiendo a Washington que reconozca su derecho a enriquecer uranio, algo que, según Teherán, solo persigue con fines pacíficos, pero que, según las potencias occidentales, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

Irán ha insistido en que no busca armas nucleares. Sin ‌embargo, el OIEA y la comunidad de inteligencia estadounidense evaluaron por separado que Teherán tenía un programa de desarrollo de armas nucleares que cerró en 2003.

El lunes, fuentes iraníes revelaron la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto, que dejaría de lado el debate sobre el programa nuclear de Teherán hasta ‌que termine la guerra y se resuelvan las disputas sobre el transporte marítimo en el golfo Pérsico.

Trump y sus principales asesores de seguridad nacional se reunieron el lunes ‌para debatir el ⁠conflicto, y la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que "las líneas rojas del presidente con ​respecto a Irán han quedado muy, muy claras, no solo para el público estadounidense, sino también para ellos".

Con información de Reuters